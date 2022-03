Web vibra com simpatia de Ana Maria Braga para parar de chover

Ana Maria Braga começou o “Mais Você”, nesta sexta-feira (11), frustrada com o clima em São Paulo. A apresentadora da Globo começou o seu programa reclamando que precisou mudar algumas atrações do matinal.

Andando pelos bastidores da emissora, que fica na zona sul da capital paulista, Ana contou que a produção fez simpatia para Santa Clara na esperança que clima mudasse, mas não deu certo.

A ideia da apresentadora era levar o “Mais Você” para a área externa da Globo, onde há uma horta e um jardim, mas o dia chuvoso, após algumas semanas ensolaradas, espantou todos e frustou Ana Maria Braga, que acabou virando assunto no Twitter.

Ao falar da simpatia para Santa Clara, Ana mostrou o trabalho feito pela equipe, pedindo que a padroeira da televisão e protetora dos deficientes visuais desse uma ajuda para firmar o tempo.

Vale lembrar que, nesta quarta-feira (09), Ana Maria Braga protagonizou outra cena viralizada nas redes sociais. A famosa precisou encarar uma mosca que invadiu o café da manhã com o eliminado do “BBB 22″, durante o “Mais Você”.

No primeiro momento, a apresentadora não viu que o inseto começou a passear pelos pães de seu café da manhã, enquanto conversava com Jade Picon, a última emparedada a deixar o reality show da Globo. Mas, a situação foi percebida pelos fãs do programa e logo foi compartilhada nas redes sociais.

Deu erro na matrix.

Ao flagrar o visitante indesejado, Ana Maria Braga cometeu outra gafe e errou os nomes de Felipe Prior e Manu Gavassi, que protagonizaram o principal paredão do “BBB 20″: “Felipe Prio e Manu Ganassi”, disse a apresentadora.

Nas redes sociais, os fãs brincaram com a situação. Um perfil comentou “Deu erro na matrix”, já outro disse: “Faz alguma coisa, Ana Maria”.

