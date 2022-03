‘Umma’: Novo filme assustador com Sandra Oh

Dirigido e escrito por Iris K. Shim, o filme que estreia em 18 de março promete ser mais um sucesso no rol de contos assustadores e casas mal-assombradas. Com o novo trailer, lançado pela Sony Pictures, junto com outros materiais de divulgação, os amantes de terror podem entender um pouco do contexto do filme. Veja o trailer abaixo.

A história começa a se desenrolar quando um estranho aparece na fazenda de Amanda e sua filha, que vivem uma vida tranquila e um tanto quanto isolada. O carro entra em alta velocidade na propriedade e um homem entrega a Amanda uma caixa com os restos mortais de sua mãe, que havia falecido na Coréia, para que ela lhe dê um descanso digno.

“Umma” é uma denominação coreana para “mãe”. O homem misterioso avisa que “sua raiva aumentará enquanto ela permanecer nesta caixa”, mas Amanda se recusa a ter qualquer coisa a ver com sua mãe. Amanda então expulsa o homem de sua casa, que lhe avisa que enquanto suas cinzas permanecerem na caixa, o espírito de sua umma atormentará sua família.

Amanda conta à sua filha sobre sua Umma, relembrando que “alguns coreanos acreditam que suas dificuldades são causadas pelos espíritos atormentados dos seus antepassados”. A partir daí a filha da protagonista começa, sem explicação, a realizar fatos estranhos e Amanda fica assombrada pelo medo de se transformar em sua própria mãe.

O pôster do filme também retrata o estilo assustador trazendo metade do rosto de Amanda sendo consumido pelo de sua mãe morta em um fundo azul bizarro, com o slogan: “O amor de uma mãe nunca morre”.

O filme, produzido por Sam Raimi, promete cenas atemorizantes que chamarão a atenção dos fãs do gênero. ‘Umma’ parece ser outro grande longa-metragem no gênero de casas mal-assombradas, que vem ressurgindo em popularidade na última década. Uma mescla da casa mal-assombrada padrão com a cultura do mundo real em uma narrativa assustadora, alimentada pelo medo.