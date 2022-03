Thiaguinho recebe declaração de Carol Peixinho em aniversário

Para deixar seu aniversário de 39 anos ainda mais romântico, o cantor Thiaguinho recebeu uma declaração de amor de sua nova namorada, a influenciadora Carol Peixinho.

“Te amo e te celebro todos os dias”, escreveu Carol na legenda de uma foto compartilhada nos stories de sua conta no Instagram.

A fotografia mostra o cantor ao lado da amada, celebrando mais um ano de vida com bolinho e balões. O pagodeiro também aproveitou para deixar claro o afeto recíproco.

“Você é tão linda. Obrigado por existir! Amo você”, escreveu Thiaguinho.

A celebração não ficou só no post temporário dos story: o pagodeiro ainda ganhou uma homenagem também no feed da influenciadora.

“Que delícia é dividir a vida com você! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo. Que Deus continue te iluminando imensamente, te protegendo e que você siga evoluindo nessa vida!”, escreveu Carol.

Assumindo o namoro

Após inúmeros boatos que circularam pelas redes sociais sobre o suposto envolvimento do cantor Thiaguinho com a ex-BBB Carol Peixinho, o casal finalmente assumiu o relacionamento, no final de fevereiro.

Os boatos de que os dois já estavam juntos há algum tempo cresceu após o casal ter sido visto junto em uma viagem de fim de ano. Carol Peixinho também tinha sido vista no show do pagodeiro na Bahia e depois, em fotos no mesmo ambiente que ele. As “coincidências” já vinham chamando a atenção dos fãs há bastante tempo, que torciam para que ficassem juntos.

Além do Big Brother Brasil 19, Carol Peixinho também participou ano passado do reality “No Limite”, da TV Globo. A baiana seguiu no programa por semanas e foi a 10ª eliminada do programa.

Leia também: Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre boatos de crise no casamento