‘The Batman’ vai ganhar spin-off com um dos vilões do filme

Após o sucesso estrondoso de “The Batman”, a Warner resolveu investir um pouco mais na adaptação dos habitantes de Gotham para as telas.

A HBO Max fará a produção de uma minissérie dramática inspirada no personagem do Pinguim, um dos vilões do filme. O personagem é interpretado pelo ator Colin Farrell, que retorna para o papel no streaming.

Provisoriamente chamada de “The Penguin”, a série terá produção executiva de Matt Reeves, o diretor do longa com Robert Pattinson e Zoë Kravitz. Colin Farrell também entra como produtor executivo, junto com Dylan Clark e Lauren LeFranc - que também assina o roteiro.

“Colin explodiu fora da tela como o Pinguim em ‘The Batman’, e ter a oportunidade de explorar em profundidade a vida daquele personagem na HBO Max é uma emoção absoluta. Dylan e eu estamos muito felizes em trabalhar com Lauren na continuação da história de Oz enquanto ele se agarra violentamente ao poder em Gotham”, afirma Reeves.

Ainda não há data de lançamento prevista. Colin Farrell tem se mostrado empolgado em retornar para o personagem.

“O mundo que Matt Reeves criou para ‘The Batman’ merece um olhar mais profundo por meio da visão de Oswald Cobblepot. Eu não poderia estar mais animado em continuar esta exploração de Oz à medida que ele se torna O Pinguim. Será bom tê-lo de volta às ruas de Gotham para um pouco de loucura e caos”, diz o ator.

“The Batman” estreou no dia 3 de março no Brasil. Em seu primeiro fim de semana, fez um total de 258 milhões nas bilheterias mundo a fora. O filme está sendo bem recebido pelos fãs e pela crítica: atualmente tem certificação fresh no Rotten Tomatoes, com 85% de aprovação.

Assista ao trailer de “The Batman”: