Saiba por que Tatá Werneck vai deixar o The Masked Singer Brasil

Tatá Werneck vai sair do The Masked Singer Brasil Redes sociais (Reprodução)

Tatá Werneck não vai fazer parte dos jurados da terceira temporada do The Masked Singer Brasil. Isso porque a atriz e apresentadora está escrevendo uma série de comédia para a TV Globo.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o seriado está previsto para estrear em 2023.

Além disso, as viagens constantes para São Paulo, onde a competição é gravada, não se encaixariam na agenda de Tatá, que mora no Rio de Janeiro. Com receio de pegar avião no auge da pandemia, a atriz chegou a fazer 12 viagens de carro em um mês e meio.

Como se não bastasse, a avó de Tatá faleceu quatro dias antes do início das gravações do The Masked Singer Brasil, tornando todo o processo muito difícil.

A atriz está de férias após fim das gravações da segunda temporada do programa musical e volta a trabalhar na segunda-feira (14), na produção do Lady Night. As gravações devem começar em junho.

Quanto ao reality de mascarados, o último episódio deve ir ao ar no dia 17 de abril. As gravações da temporada já foram encerradas. O retorno da atração está previsto para as noites de terça-feira no segundo semestre.

Emoção no palco

Um dos momentos mais emocionantes da participação de Tatá no reality musical foi durante a revelação de Heloisa Périssé, que interpretou a Coxinha no palco.

Heloisa Périssé protagoniza momento emocionante no 'The Masked Singer' TV Globo (Reprodução)

“Eu acho que é uma pessoa que eu sou muito fã e abriu as portas pra eu hoje estar fazendo o que eu faço. Uma pessoa que sempre me inspirou muito. Então choraria, e diria Heloisa Périssé”, apostou a então jurada.

Heloisa se revelou e relembrou sua luta contra o câncer nas glândulas salivares. “Sou uma pessoa que decidiu viver. Tem que ser feliz”, disse a humorista sobre aceitar o convite para o programa. “Quando entrei na Coxinha a primeira vez, eu disse ‘meu Deus, não vai dar, não vou conseguir’.

A mascarada continuou: “E nesse momento, eu fui no tratamento que fiz, onde chega uma hora que só te resta enfrentar aquilo. Todo esse período que passei quando deitei numa cama de radioterapia, naquele momento ali eu tive que encontrar em mim espaço. E foi isso que fiz”.