Restaurantes de filmes e séries que você pode visitar

Alguns restaurantes fictícios são criados apenas para servir de cenário para gravações de filmes, mas muitos realmente existem no mundo real e os fãs vão adorar conhecê-los. Preparamos uma lista com alguns dos lugares maravilhosos que existem na vida real e que você ainda pode visitar.

Para os amantes dos clássicos, em ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1961) a personagem principal, protagonizada por Audrey Hepburn, faz a cena de abertura na loja principal da Tiffany & Co, em Nova York, comendo um croissant e tomando café, no The Blue Box Café. A loja decidiu abrir café apenas em 2017 e está passando por reformas.

'Bonequinha de Luxo' Foto: Reprodução

O restaurante do Gabriel, em ‘Emily em Paris’, Les Deux Comperes, na realidade, é o restaurante italiano Terra Nera situado na Place de l’Estrapade, em Paris. Lá, você encontra todos os tipos de massas e pizzas. Na série, a agência de marketing de Emily tem o restaurante cliente, lembra?

Magnolia Bakery, de ‘Sex in the City’, é uma padaria de verdade, frequentada por pequenas multidões, graças à série. Era lá que Carrie e Miranda compartilhavam cupcakes e café nos bancos que ficam do lado de fora da padaria, em West Village, Nova York.

The Lighthouse Café, do filme ‘La La Land’ existe mesmo e fica em Hermosa Beach, Califórnia. É para lá que o personagem de Ryan Gosling, Seb, levou Mia (Emma Stone), para sua primeira experiência ao vivo de música jazz. Hoje o restaurante continua sendo um clube de jazz.

É na loja de frangos Los Pollos Hermanos onde acontecem várias cenas importantes da cena ‘Breaking Bad’. As cenas, na verdade, foram filmadas em uma filial da Twisters, no Novo México. Com o sucesso da série, a lanchonete, que nem existia, passou a ser inclusive franqueada.