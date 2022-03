Prova do líder do ‘BBB 22′ passa de 8 horas com só duas desistências; confira

Prova do líder do 'BBB 22' desta semana é de resistência TV Globo (Reprodução)

A prova do líder do “BBB 22″ dessa semana parece que ainda vai longe. Após oito horas, apenas dois participantes do reality show desistiram da disputa de resistência.

Pedro Scooby foi o primeiro desistir, pouco antes da prova atingir seis horas. Ele já havia dito que estava com vontade de ir ao banheiro.

O segundo a deixar o Provódromo foi Vinicius, poucos minutos antes da disputa completar oito horas de duração.

Eliezer foi o único brother que não pôde participar da competição, pois foi vetado por Scooby, o último líder da casa. No entanto, ele ganhou o poder de indicar um participante para o paredão no próximo domingo (13).

Eliezer é vetado da prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A prova do líder

O apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria a prova de resistência desta semana: “Cada um de vocês representa um produto da semana do consumidor. A regra da é simples: Vocês têm que resistir e a cada parada do carrossel um produto será escaneado. Vence quem resistir por mais tempo. Além da liderança, o vencedor vai ganha 20 mil reais em produtos”.

Lideranças anteriores

Scooby foi o líder do sétimo paredão, que acabou eliminando Jade Picon do “BBB 22″. Essa foi a primeira vez que o surfista conquistou o topo do reality show da Globo.

Na prova, os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia, eles tinham que buscar os cards: " “Vestiu. Partiu. Meu treino”. Na área azul tem o card: “Vestiu. Partiu. Meu momento”. Já na área rosa o card: “Vestiu. Partiu. Meu movimento”. Ao encontrar os três cards, eles deveriam apertar o botão e esperar atrás da bancada.

Antes dele, o líder do reality show foi Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada, que foi marcada por problemas logo no início e demorou 8 horas.

Anteriormente, Lucas Bissoli conquistou a liderança do “BBB 22″. O rei da piscadinha precisou de uma certa habilidade e sorte, já que os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória no quarto do líder. A famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.