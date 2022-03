Os 5 finais de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: Autor da novela ainda não decidiu qual usar

Quase na reta final de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, o autor da novela global, Mauro Wilson, ainda não decidiu quem será o personagem a morrer no desfecho da trama (e se é que um deles irá de fato morrer).

De acordo com o portal Notícias da TV – UOL, o autor escreveu, pelo menos, cinco desfechos para os protagonistas na novela das sete, da Globo. Cada final escrito por Mauro Wilson está relacionado com a possível morte de um dos personagens da trama, sendo eles: Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli) e Flávia (Valentina Herszage). A quinta opção se baseia na sobrevivência de todos, entretanto o autor ainda não bateu o martelo sobre o destino de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.

Decisão dos possíveis desfechos da trama

O portal Notícias da TV – UOL conta que nos bastidores do folhetim, é mais provável que o autor poupe os personagens e não mate ninguém. Além disso, fontes ligadas a Mauro Wilson dizem que ele poderá matar o personagem Neném, um dos mais queridinhos da trama. Seguindo essa ótica, o objetivo seria causar choque na audiência, considerando o favoritismo e importância do personagem. Segundo a sinopse original da novela, o jogador irá descobrir que sua filha Bianca, interpretada por Sara Vidal, precisará de um transplante de coração para se manter viva. Sendo assim, Neném resolve doar seu órgão para salvá-la.

Reprodução/Globo Bianca (Sara Vidal), Neném (Vladimir Brichta) e Martina (Agnes Brichta) em 'Quanto Mais Vida, Melhor!'.

Essa atitude de Neném também poderá ser o arco no qual a Morte se sente ‘tocada’ por sua atitude, decidindo que todos ali irão sobreviver, se tornando o quinto desfecho de poupar todos os personagens. É importante lembrar que a rumo da trama poderá mudar a qualquer momento, de acordo com a audiência recebida. ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, novela que estreou no lugar da reprise de ‘Pega Pega’ (2017) e foi gravada com os protocolos de segurança, deixará as telinhas em maio, dando espaço à ‘Cara e Coragem’, nova produção que irá abordar sobre o universo dos dublês no horário das 19h, protagonizada por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo.