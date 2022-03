Nova temporada de ‘The Good Doctor’ e mais novidades no Globoplay em março

The Good Doctor The Good Doctor

O Globoplay anunciou suas novidades para o catálogo no mês de março. Vinte produções entram para a lista de títulos disponíveis no serviço de streaming, entre produções originais, licenciadas e retransmitidas da TV Globo.

Entre as novidades próprias do conglomerado, destaque para a série “Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas”. O documentário vai mostrar a paixão reprovada pela sociedade de um dos casais mais famosos do Brasil.

Vale destacar também a chegada da primeira parte da quinta temporada de “The Good Doctor”, drama hospitalar com Freddie Highmore. A série é exclusiva do Globoplay.

As novelas restauradas deste mês são “Que Rei Sou Eu?”, dos anos 1980 e “Sonho Meu”, dos anos 1990. Duas novelas portuguesas também entram para o catálogo: “Na Corda Bamba” e “Amar Demais”.

Também vale menção para “O Canto Livre de Nara Leão”, documentário original do streaming, e as séries “Girls5Eva”, “Éden” e “Doctor Who: Especial Ano Novo”, que estreiam exclusivamente na plataforma.

Já entre os conteúdos licenciados, destaque para a adição de novas temporadas de “Chicago Med” e “Chicago Fire”, além da série completa “NCIS Los Angeles”.

Leia também: Estreias da Netflix em março tem ‘Bridgerton’, ‘The Flash’ e Whindersson Nunes

Confira a lista completa de estreias do Globoplay em março: