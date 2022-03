‘Ninguém pode saber’ terá segunda temporada? Aqui está tudo o que sabemos sobre

Desde que estreou no catálogo da Netflix, ‘Ninguém pode saber’ deixou muita gente sem fôlego com o thriller que envolve Andy (Bella Heathcote) descobrindo o passado sombrio de sua mãe Laura (Toni Collette).

A série tem uma primeira temporada com oito capítulos e prendeu os espectadores até o último momento. Se você viu a série, certamente está se perguntando: “mas quando teremos uma segunda temporada?”.

Originalmente, a produção foi anunciada como uma série limitada, o que indica que não teremos uma segunda temporada. Porém, sabemos que isso pode mudar, já que a série está se mostrando um sucesso em vários países. No Brasil, assim como em outros países incluindo Estados Unidos, a série permanece na lista dos Top10 das produções mais vistas.

Caso a série seja renovada, é provável que a vejamos em 2023. Isso porque a primeira temporada foi filmada no início de 2021, em Sydney e levou quase um ano para estrear na Netflix.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Embora não saibamos se realmente haverá uma segunda temporada, sabemos que certamente a nova trama teria que trazer de volta Toni Collette (Laura Oliver/Jane Queller) para trabalhar, assim como Bella Heathcote, que interpreta a filha Andy. Outros atores que podem retornar são Omari Hardwick (Gordon Oliver), Jacob Scipio (Michael Vargas) e possivelmente David Wenham (Jasper Queller).

Os atores Jessica Barden (Jane Queller) e Joe Dempsie (Nick Harp) também podem retornar como os mais jovens, ambos versões de Jane e Nick se a segunda temporada apresentasse flashbacks.

Um ator que não deve retornar é Gil Birmingham, que interpreta o manipulador do Programa de Proteção a Testemunhas de Jane, Charlie Bass. Isso porque ele morreu no penúltimo episódio da 1ª temporada.

Enquanto isso, o adulto Nick, que é interpretado por Aaron Jeffery, foi levado para a prisão no final da 1ª temporada, mas ele ainda pode retornar na 2ª temporada se Jane ou Andy forem visitá-lo.

Sobre a nova trama, é possível que a provável segunda temporada explore a nova dinâmica entre Jasper e Jane, que acabou de escapar do terror de viver com medo constante de Nick para agora estar em dívida com seu irmão moralmente corrupto Jasper.