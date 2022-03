Maíra Cardi revela que questionou se Arthur Aguiar iria ao ‘BBB 22’ casado

Além de esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi é uma das maiores torcedoras do ator no “BBB 22″. Desde que o amado entrou no reality show da Globo, a influenciadora digital vem defendendo a postura tomada pelo ator e revelando algumas intimidades, que vão além da “proibição de comer pão”.

Recentemente, a coach disse que perguntou ao ator se ele queria entrar no reality da Globo solteiro ou casado, já que o tempo total de permanência no confinamento é de três meses e qualquer coisa pode acontecer dentro da casa.

“O BBB é um desafio para qualquer pessoa [...] Você ficar três meses preso, distante de tudo o que você gosta, vulnerável, carente... Tudo pode acontecer, ninguém sabe”, começou Maíra em vídeo no Instagram.

Maira Cardi e Arthur Aguiar (Reprodução: Instagram)

Segundo a famosa, a base do debate foram as edições passadas do programa, como aconteceu com Adriana Sant’anna, no “BBB 11″, que namorava, mas se envolveu com Rodrigão no reality: “A gente já viu várias histórias de pessoas casadas que entraram e ficaram vulneráveis e deu ruim. Isso pode acontecer, é o ser humano”.

Aos seus seguidores, Maíra Cardi afirmou que ficou feliz com o convite para o “BBB 22″, mas também ficou apreensiva: “Quando ele recebeu o convite, minha primeira reação foi ficar muito feliz por ele, e a minha segunda reação foi ‘E aí, o que você quer? Quer entrar casado? Quer entrar solteiro’”, disse a famosa.

LEIA TAMBÉM:

Arthur Aguiar vence prova do anjo no 'BBB 22' Globo (Reprodução)

Em seguida, Arthur teria respondido: “A primeira coisa que ele falou foi: ‘Não, você é a pessoa mais importante da minha vida, com a minha filha. Eu quero reconstruir a minha família. Sem seu apoio eu jamais vou entrar. Eu quero muito entrar casado’”.

Enfim, Arthur Aguiar entrou no reality show casado e sem esconder o relacionamento, que ainda estava se recuperando das polêmicas envolvendo traições do ator. Ela disse confiar nele, mas que não gostaria de estragar a imagem do parceiro caso ocorresse algo.

LEIA TAMBÉM: