Lady Di é o membro da realeza mais atraente de todos os tempos

Que ela era carismática, simpática e elegante, isso já sabemos. Mas, o cirurgião plástico Julian De Silva fez uma análise da proporção áurea em algumas das mulheres mais conhecidas mundialmente e descobriu que a princesa Diana, a princesa do povo, é a mulher mais atraente com relação a esta regra, já que ela obteve a pontuação mais alta.

A Proporção Áurea foi criada na Grécia antiga para determinar o conceito de “perfeição física”. Através dessa técnica se compara as medidas, proporções e simetria das características faciais. A Proporção Áurea foi usada por Leonardo Da Vinci para estudar o corpo masculino humano perfeito em sua famosa obra, O Homem Vitruviano. Desde então, a técnica foi adaptada por cientistas para determinar a definição grega de beleza perfeita.

Hoje, uma versão atualizada e melhorada desta técnica é usada por cirurgiões plásticos do mundo todo e é feita através do mapeamento facial computadorizado. Através desse mapeamento, o Dr. Julian De Silva determinou a princesa Diana é a celebridade da realeza mais atraente do mundo. Inclusive tendo proporções mais “perfeitas”, de acordo com a técnica da Proporção Áurea, que a rainha Rania da Jordânia e do que a falecida princesa Grace Kelly de Mônaco. Meghan Markle e Kate Middleton ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente.

Em entrevista ao Daily Mirror, o Dr. De Silva, que dirige o Centro de Cirurgia Plástica e Cosmética Facial Avançada em Londres, disse: “Diana, Meghan e Kate são todas mulheres muito bonitas. Mas quando comparado com a Proporção Áurea de perfeição física dos gregos, a princesa Diana fica no topo. Ela tem as melhores pontuações. Suas pontuações mais baixas foram para o queixo e os lábios. Seus lábios são um pouco finos e mal definidos e seu queixo é menos clássico do que algumas das outras mulheres”.