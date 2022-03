Jojo Todynho e MC Carol se reencontram após briga nas redes sociais

Após dois anos sem contato, Jojo Todynho e MC Carol já estão se falando e, até fazendo alguns trabalhos juntas. As funkeiras, que já foram consideradas inimigas, estão unidas em um novo hit, que também terá um clipe.

Em suas redes sociais, Jojo Todynho e MC Carol compartilharam vários registros desse trabalho, inclusive fotos das duas juntas, deixando claro que a briga do passado já não faz sentido.

O reencontro das cantoras aconteceu na última quarta-feira (09). Além delas, o projeto musical conta com Papatinho e Mc Dricka.

A briga das funkeiras

Em 2019, Jojo postou, nas redes sociais, uma foto onde vestia um look todo branco e dizia não se importar com as suas celulites: “Roupa branca marca celulite? E daí? Vai ser feliz”, legendou a cantora.

A foto foi aplaudida por muitos fãs, mas MC Carol resolveu alfinetar a amiga: “Está linda, Jojo. Pena que é só por fora”, escreveu a funkeira, criando um atrito com a dona do hit “Que Tiro Foi Esse?”, que respondeu: “Nem vale a pena perder meu tempo respondendo. Porém, vou falar: esse comentário seria pra você mesmo, né, gata?”.

Jojo Todynho e MC Carol (Reprodução)

Com a briga, MC Carol revelou, sem citar nomes, que havia recebido um e-mail de uma artista, através de seus advogados, afirmando que ela não poderia tocar no no nome dela: “Aí me perguntaram se eu faria parceria com essa pessoa, respondi que ‘NUNCA’”, comentou a funkeira em 2019.

Em um desabafo nas redes sociais, Carol disse: “Aí hoje um pessoal ficou me marcando na foto da pessoa e escrevi que a pessoa estava linda, mas só por fora! Aí a pessoa fez um stories me chamando de ‘Esquecida de Taubaté’. Engraçado é a esquecida te incomodar ao ponto de você responder! Vamos ver quem vai ficar esquecida quando a dinda Nitta dá um pé na sua bunda”, escreveu na época.

