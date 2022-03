Hit ‘Envolver’ de Anitta dispara mundialmente após coreografia viralizar

Reprodução/Youtube Anitta no clipe 'Envolver' lançado no fim do ano passado no Youtube.

No final do ano passado, a cantora Anitta realizou o lançamento de sua música solo em espanhol ‘Envolver’ com direito a clipe e coreografia sensual. Depois de 3 meses de lançamento, recentemente o clipe tem ganhado uma notoriedade internacional maior, pincipalmente dentro do mercado latino. De acordo com a CARAS, envolver se encontra na 73ª posição no Spotify Global, mídia de streaming de música, e com mais de 1,1 milhão e meio de acessos na plataforma.

A faixa ‘Envolver’ se tornou viral há algumas semanas, principalmente depois de uma apresentação ao vivo da cantora em um show no Brasil. O evento promovido pela artista, chamado ‘Ensaio do Bloco da Anitta’, aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano no Rio e contou com a presença de diversos famosos na plateia VIP, como: Juliette, Larissa Manoela, Rafa Kalimann, Bruna Marquezine, dentre outros.

Mais que amigas, big sisters!! Vai começar o ensaio do ‘Bloco da #Anitta’, no Rio de Janeiro, e a poderosa posou ao lado de #Juliette em seu camarim. A inspiração do look carnavalesco é no universo gamer. Um bafo! Gostaram, manas?…➡️Saiba mais: https://t.co/TdhbvtHTJz pic.twitter.com/qK2fNkCBWR — Nana Rude (@nanarude) January 23, 2022

Após o compartilhamento de uma fã no Twitter, a performance da cantora chamou a atenção da audiência internacional que ainda não a conhecia. Os internautas de fora ficaram impressionados com a desenvoltura da artista na dança, além de a música agradá-los.

Veja o vídeo:

O marketing e o challenge

Ao perceber que a música havia dado certo no cenário internacional, principalmente no mercado latino, Anitta lançou recentemente um remix da faixa com a participação do cantor de reggaeton norte-americano Justin Quiles, que também possui um repertório de músicas em espanhol. Recentemente o remix tem feito tanto sucesso, quanto sua versão original. Ambos se apresentaram juntos no ‘Premio Lo Nuestro’, o evento anual dos Estados Unidos que une os artistas latinos mais talentosos para se apresentarem.

A coreografia da música ‘Envolver’ também viralizou nas redes sociais após o challenge ‘El Paso de Anitta” ser lançado. Em tutorial, a artista ensinou aos fãs como reproduzirem os passos da música, resultando em mais de 260 mil vídeos de pessoas tentando realizar o challenge no TikTok.

A celebridade da internet, Lele Pons, soltou um vídeo ao lado de Anitta com a música tocando, atingindo mais de 9 milhões de visualizações em menos de 24 horas, como aponta a CARAS.

Vale lembrar que o sucesso repentino desta faixa não estava previsto, já que Anitta havia lançado sua música ‘Faking Love’ com a participação da rapper norte-americana Saweetie, apostando em impulsionamento. Pouco depois de ‘Envolver’, a cantora apostou no mercado internacional com sua música ‘Boys Don’t Cry’ para firmar sua carreia no mercado estrangeiro. Por conta disso, ‘Envolver’ ficou no meio de dois grandes lançamentos, mas ainda assim conseguiu se superar.