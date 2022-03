Harry e Meghan podem estar mais perto do que sempre quiseram: ser “realeza em meio período”

Drama real não é novidade. Sabemos que, desde que acompanhamos os membros da realeza britânica, o drama é um tema constante. Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram suas renúncias como membros seniores da realeza, no início de 2020, muito tem acontecido. Incluindo uma entrevista bombástica com denúncias de racismo. OMG!

Mas, a grande vontade de Meghan e de Harry sempre foi ter mais liberdade para poder tocar seus projetos de forma independente da família real. O que não era possível, porque como todos sabem a Coroa britânica é firme com relação a isso e já mostrou diversas vezes que tudo precisa passar pela aprovação da Rainha.

Na época da renúncia, a Rainha não se opôs publicamente à decisão do casal, mas ela pareceu decidir muito rapidamente que ser uma realeza era um tipo de trabalho integral, “ou tudo ou nada” e teria rejeitado os pedidos de Harry e Meghan. Segundo relatou a imprensa britânica na época, os dois queriam continuar a representar a monarquia, mas queriam dividir seu tempo com os seus projetos pessoais. O que não foi autorizado pela Rainha.

Bom, parece que Meghan e Harry podem estar mais perto de realizar esse desejo. De acordo com o escritor e especialista em realeza Tom Quinn, Harry e Meghan podem ver seu pedido se tornar realidade quando o príncipe Charles se tornar rei.

“Meghan e Harry acreditam que, quando a realeza mais velha morrer, em outras palavras, Elizabeth, eles podem muito bem poder voltar e ser a realeza de meio período que eles realmente queriam ser”, disse Quinn. Ele fez essa declaração no podcast To Di For Daily e citou ter ouvido a informação de fontes próximas da realeza.

Na época, Meghan e Harry escreveram uma declaração oficial informando a decisão de sair da realeza. “Após muitos meses de reflexão e discussões internas, optamos por fazer uma transição este ano, começando a criar um novo papel progressivo dentro desta instituição. Pretendemos voltar atrás como membros seniores da Família Real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes, continuando a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha. É com o seu incentivo, principalmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer esse ajuste. Agora planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth e nossos patrocínios”.

Somente um ano depois, a Rainha decidiu oficialmente sobre a saída definitiva dos dois da Coroa. Em fevereiro de 2021, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado explicando que a Rainha estava “triste” com a decisão. A decisão de Sussex e os patrocínios daquele casal e os títulos militares honorários de Harry estavam sendo transferidos para outros membros da realeza que não haviam terminado.

“Após conversas com o duque, a Rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que acompanham uma vida de serviço público. As nomeações militares honorárias e patrocínios reais detidos pelo duque e pela duquesa serão, portanto, devolvidos a Sua Majestade, antes de serem redistribuídos entre os membros trabalhadores da Família Real”, explicou o comunicado do Palácio de Buckingham.