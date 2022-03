Gil do Vigor revela que não voltaria ao ‘BBB’, mesmo sendo fã do reality

Gil do Vigor foi um dos participantes mais marcantes do “BBB 21″ e, mesmo sem ganhar o reality show, conseguiu ficar famoso e melhorar a vida da sua família. Mas, antes da glória, a mãe do economista precisou enfrentar muitos problemas.

Em uma entrevista ao podcast Podpah, Gil do Vigor, que atualmente apresenta o quadro “Tá Lascado”, no “Mais Você”, fez revelações chocantes e afirmou que não voltaria ao programa da Globo.

“Antes de começar esse Big Brother, eu dizia que eu entraria. Eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, hoje eu estou assistindo com outra visão”, disse o economista.

Segundo o famoso, durante sua permanência na casa do “BBB”, sua mãe foi ameaçada de morte:”Minha família foi muito atacada. Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na frente da minha casa, e disseram: ‘Eu estou aqui na frente, eu vou matar vocês’, durante o meu cancelamento”, relembrou.

Dentro do “BBB”, Gil do Vigor começou como protagonista e virou vilão e até humorista. Mas, como não sabia que suas ações estavam mexendo com o público e com sua família, ele manteve seu estilo de jogo até ser eliminado e ver tudo que foi exibido pela Globo.

“Como eu estava dentro do programa, eu não vi. Então minha família contava e soava muito estranho. Mas hoje, acompanhando as redes sociais e vendo de novo, vendo as famílias tendo que se pronunciar e tal, eu falei: ‘Caramba, realmente’. Eu lembro do que minha família passou e falo não. Eles não merecem, sabe?”.

Mas, ainda na entrevista ao podcast Podpah, Gil confessou que se nada disso tivesse acontecido, a audiência do “BBB” poderia ter uma surpresa: “Por mim eu entrava mesmo, porque vocês sabem que eu sou doido. Mas hoje eu penso na minha família. Eles já passaram por isso, e eu acho que eles não merecem passar de novo”, finalizou.

