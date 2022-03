Ex-BBB Thaís Braz passa por cirurgia para diminuir a testa; entenda a técnica

A ex-BBB Thaís Braz se submeteu a um procedimento estético que chamou a atenção de seus seguidores na última quinta-feira (10). Ao aparecer em vídeo com um curativo na testa, ela revelou ter feito uma cirurgia para diminuir a região.

“Tô sumida por motivos de: tirei dois centímetros da minha testa! Sim, corajosa ela, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que me incomodava muito”, disse Thaís.

“Não faz nem 24h que eu fiz a cirurgia, mas tá tudo bem”, continuou a dentista, de 29 anos. “Depois eu vou mostrando o resultado pra vocês, porque nem eu vi direito”.

Thaís revelou ainda as novas medidas do rosto. “Eu tinha oito centímetros aqui. Então tirou dois centímetros de testa e ficou seis, seis e seis.”

Thaís Braz durante sua participação no 'BBB' TV Globo (Reprodução)

Entenda o procedimento

A chamada frontoplastia consiste em avançar o couro cabeludo para frente por meio de um corte na margem do cabelo, reduzindo o tamanho da testa e adequando a proporcionalidade facial. Apesar de parecer uma cirurgia agressiva, ela tem uma recuperação rápida quando comparada a outras cirurgias plásticas: duas semanas de repouso com pouca dor e inchaço.

Assim como Thaís, por meio do procedimento é possível diminuir cerca de 2 centímetros da altura da parte superior do rosto. Dependendo da elasticidade da pele, pode-se alcançar um pouco mais. “Parece uma diferença pequena, mas para a proporção da face é uma mudança drástica”, comenta cirurgiã plástica especialista em cirurgias de cabeça e pescoço Patricia Marques.

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pioneira da técnica de frontoplastia de avanço no Brasil, a médica afirma que, assim como a ex-sister, muitas pessoas sofrem com o problema e buscam por uma solução. “Recebo muitos pacientes em meu consultório que reclamam dessa desarmonia no rosto, principalmente mulheres entre 18 e 30 anos. A minha recomendação neste caso, é a cirurgia.”

Vale ressaltar que não se pode tratar uma testa grande como uma condição médica. Porém muitas pessoas, principalmente mulheres, que tem essa desproporcionalidade se sentem “reféns” dela. “Não tem nada de errado com uma testa como era a da Thaís, por exemplo. Mas também defendo que quando existe algo no caminho de estarmos bem com nós mesmos, é válido buscar essa mudança, assim como fez a ex-BBB,” finaliza.