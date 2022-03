Esta é a razão pela qual Meghan Markle não voltará ao Reino Unido

Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram a renúncia aos seus cargos como membros seniores da realeza britânica, no início de 2020, muito se fala sobre a possibilidade de ambos voltarem a morar no Reino Unido. Desde então, eles moram na Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, mas mantém o aluguel de uma casa de campo na Inglaterra. O aluguel foi renovado este ano, inclusive.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Tom Bower, escritor e estudioso da realeza, disse: “No momento, o destino final de Meghan não é claro, mas ela certamente tem o apoio para fazer uma oferta para estrelar na política dos Estados Unidos. Paralelamente, a Grã-Bretanha é uma causa perdida para os Sussex. Na verdade, suspeito que Meghan não se importa mais se ela é bem-vinda em Londres. Ela não tem intenção de voltar”.

Tom Bower é apelidado no Reino Unido como o “biógrafo mais temido”. Ele está trabalhando em um livro sobre a duquesa de Sussex e atribui a rejeição dela ao país à sua popularidade em queda e à sua aprovação em alta nos Estados Unidos.

“Depois de encenar um casamento no estilo de Hollywood em Windsor, ela passou o ano seguinte reclamando de seu tratamento pela mídia britânica e pela família real. Sua hipocrisia começou a minar sua popularidade. Embora sua reputação na Grã-Bretanha tenha caído, Meghan ainda é admirada nos Estados Unidos”, disse Tom Bower.

Príncipe Harry em batalha judicial para voltar em segurança ao Reino Unido

Em fevereiro, o príncipe Harry iniviou uma batalha judicial no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido contra o Ministério do Interior britânico. O duque de Sussex pede que o ministério arque com as despesas e providencie proteção policial para ele, para Meghan Markle e para seus filhos quando viajem ao Reino Unido.

Harry e Meghan perderam a proteção policial paga pela Coroa britânica quando abdicaram de seus cargos como membros seniores da realeza britânica, no início de 2020. O advogado de Harry disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.

O advogado de Harry disse que o duque preferiria financiar a segurança dele e de sua família de forma particular, mas a impossibilidade de que sua equipe tenha jurisdição para ações mais efetivas fora dos Estados Unidos, faz com que sua equipe de segurança seja insuficiente.