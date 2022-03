Com novo contrato, Nicolas Prattes está reservado para novela e série da Globo

Nicolas Prattes segue na Globo por mais alguns anos e, após o sucesso na 1ª temporada do programa musical The Masked Singer Brasil, o ator renovou o seu contrato com a emissora e já está em duas produções.

O galã voltará para televisão aberta e também ao streaming, o Globoplay. A primeira produção que deve estrear é a série policial “Rio Connection”, gravada a partir da parceria da Globo e da Sony, e que tem Marina Ruy Barbosa como protagonista e conta a história de uma quadrilha europeia que, na década de 1970, usava o Brasil como ponto estratégico na venda internacional de drogas.

Sobre o trabalho inédito, feito totalmente em inglês, o ator comentou: “Brinco que estou com três personalidades dentro de mim. Tenho a minha emoção, penso em português. Mas externalizo em inglês e faço o sotaque italiano. É muita coisa para compor, por isso, tem sido um trabalho desafiador. É preciso bastante foco”.

Nicolas Prattes foi descoberto apenas na final da 1ª temporada do "The Masked Singer Brasil" (Reprodução/Globo)

Dirigida por Mauro Lima, a série está prevista para estrear ainda neste ano. As gravações ocorrem em locações no exterior e, também, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Já o segundo trabalho reservado para Nicolas Prattes é a novela “Olho por Olho”, de João Emanuel Carneiro, que deve ser exibida na faixa das 21 horas, na Globo.

LEIA TAMBÉM:

Nicolas Prattes segue contratado da Globo (Reprodução)

Na trama, o ator vai interpretar um garçom que busca vingança. “Só de pensar, já vêm as borboletas no estômago. Amo fazer novela. E sou completamente fã do autor. Ele é um dos maiores que a gente tem. E voltar com o mesmo diretor de Éramos Seis (Carlos Araújo) e a mesma equipe vai ser como voltar para casa. Não consigo ver um cenário melhor”.

Gravada no Rio de Janeiro, seguindo todos os protocolos de segurança, exigidos por causa da pandemia, a trama terá cenas na Gamboa, no Porto Maravilha, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca.

Nicolas Prattes na novela "Éramos Seis", da Globo (Reprodução/Globo)

Além das locações, a produção do folhetim definiu alguns nomes que vão compor o elenco principal da trama. Quem volta ao horário nobre da Globo é a atriz Regina Casé, que foi uma das protagonistas de “Amor de Mãe”. A atriz será Zoé, mãe de Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin). Porém, diferente de “Amor de Mãe”, a personagem não será uma mãe amorosa e preocupada, pelo contrário, ela será cruel com as filhas.

A novela “Olho por Olho” também conta com Tony Ramos, Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira. Antes dela, a Globo estreia o remake de “Pantanal”.

LEIA TAMBÉM: