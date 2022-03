Cena final de ‘The Last Kingdom’ foi gravada apenas uma vez: ‘foi catártico’

Bastidores de 'The Last Kingdom' (Foto: Reprodução/Instagram)

Alexander Dreymon, estrela principal da série de TV “The Last Kingdom”, certamente vai sentir falta de voltar a interpretar o saxão Uhtred.

Em uma entrevista para a revista Variety, ele falou sobre a experiência de gravar a última temporada da produção da Netflix. Desde 2015 na pele do personagem, filmar os momentos finais trouxe um sentimento diferente ao ator.

“Foi uma experiência maravilhosa. Sério. Eu estava tão exausto naquele momento, porque estava muito perto do final das filmagens. Foi meio catártico, na verdade, reviver esses momentos”, contou Dreymon.

O protagonista do sucesso medieval ainda revelou que toda a sequência final foi gravada uma única vez.

“Essa cena foi ideia de Jon East, diretor dos dois últimos episódios. Ele tinha essa ideia de ‘bobina’ no final. Mas para obter o tom emocional certo para mim nesse tempo, basicamente o que fizemos foi apenas uma tomada”, relatou.

Dreymon ainda disse que reviveu todos os momentos da série nessa hora. “Ele falou comigo durante a cena, e eu revivi todos aqueles momentos (...) Ele é alguém que me sinto próximo e com quem me sinto confortável em ser vulnerável”, disse. “Foi um processo orgânico muito, muito fácil”, completou.

A última temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

Assista ao trailer: