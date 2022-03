‘BBB 22′: Nova liderança será definida em mais uma prova de resistência

A prova do líder, que aconteceu nesta quinta-feira (10), começou com Pedro Scooby vetando Eliezer. Com este último ato do surfista, o brother ficou sozinho dentro da casa do “BBB 22″ e ficou pensativo: “Não tem o que fazer, vou lá comer um brigadeiro, isso que vou fazer”.

Em seguida, os brothers e sisters sortearam a ordem que iriam disputar e a sequência ficou:

Natália (01) - Eslovênia (02) - Paulo André (03) - Vinicius (04) - Pedro Scooby (05) - Douglas Silva (06) - Jessilane (07) Gustavo (08) - Lucas (09) - Arthur Aguiar (10) - Laís (11) - Linn da Quebrada (12)

Eliezer é vetado da prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Segundo Tadeu Schmidt, a prova de resistência desta semana será simples e vence quem aguentar mais tempo. “Cada um de vocês representa um produto da semana do consumidor. A regra da é simples: Vocês têm que resistir e a cada parada do carrossel um produto será escaneado. Vence quem resistir por mais tempo. Além da liderança, o vencedor vai ganha 20 mil reais em produtos”.

Confinados sorteiam a ordem para a prova do líder do BBB 22 (Reprodução/Globo)

Quem já foi líder?

Pedro Scooby foi o líder do sétimo paredão, que acabou eliminando Jade Picon do “BBB 22″. Essa foi a primeira vez que o surfista conquistou o topo do reality show da Globo.

Na prova, os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia, eles tinham que buscar os cards: " “Vestiu. Partiu. Meu treino”. Na área azul tem o card: “Vestiu. Partiu. Meu momento”. Já na área rosa o card: “Vestiu. Partiu. Meu movimento”. Ao encontrar os três cards, eles deveriam apertar o botão e esperar atrás da bancada.

Pedro Scooby é líder no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes dele, o líder do reality show foi Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada, que foi marcada por problemas logo no início e demorou 8 horas.

BBB 22 - Lucas e Eslô chegam ao quarto do líder (Reprodução / Instagram)

Anteriormente, Lucas Bissoli conquistou a liderança do “BBB 22″. O rei da piscadinha precisou de uma certa habilidade e sorte, já que os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória no quarto do líder. A famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.

