‘BBB 22′: Meme de suposta gravidez de Natália na prova do líder diverte web

Natália vira meme durante prova do líder no 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

A criatividade, de fato, não tem limites. Na madrugada desta sexta-feira (11), fãs do “BBB 22″ que acompanhavam a prova do líder apelidaram Natália de “PregNat”, fazendo alusão à palavra em inglês “pregnant”, que significa “grávida”. O termo ficou entre os mais comentados no Twitter.

Tudo começou quando internautas editaram uma foto da designer de unhas durante a competição, adicionando uma imagem de ultrassonografia com um bebê na fantasia quadrada da sister. Pronto, bastou para o meme divertir a web por horas e horas.

Especulações sobre gravidez

No começo do mês, especulações giravam em torno de uma suposta gravidez de Natália. Isso porque a sister estava sentido enjoos após ter transado algumas vezes com Eliezer.

Apesar de o casal ter usado camisinha, as suspeitas aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que a Natália teria feito um teste de gravidez do dia 2 de março.

De acordo com o jornalista, a produção do reality show teria acionado a equipe médica para coletar sangue de Natália e realizar um teste rápido de gravidez.

Na ocasião, a equipe da participante se pronunciou sobre os boatos. “Está rolando fake news sobre a Naty e gravidez. Por favor, se virem isso, não propaguem e, principalmente, denunciem. É uma mentira descabida e sem nexo algum. Só estigmatiza ainda mais o corpo da Natália”, dizia a nota.

“Já pararam pra pensar que essas mentiras e boatos de cunho sexual são bem mais intensificados por conta de quem Natália é? Mulheres fortes e donas de si incomodam tanto que a arma que as pessoas encontram para tentar diminuí-las, é a difamação”, seguiu o texto.

Por fim, a equipe da sister pediu respeito. “Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houverem provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas, porque elas se tornarão rasas e falsas, assim como esses boatos que estão sendo propagados.”