Após deixar o ‘BBB 22’, Tiago Abravanel acerta para ir para novo reality show

Tiago Abravanel ficou marcado por desistir do “BBB 22″ e ser, até o momento, o único participante a apertar o botão criado por Boninho. Mas, não pensem que ele ficará longe da televisão por muito tempo, afinal, o famoso acaba de fechar um novo contrato.

Fora do reality da Globo, o neto de Silvio Santos foi anunciado como jurado do novo reality musical da HBO Max, o “Queen Stars Brasil”, que será apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza. Com estreia prevista para 24 de março, o programa será uma competição com 20 drag queens, onde elas soltam a voz em busca do pódio pop.

Tiago Abravanel segue acompanhando o "BBB 22" (Reprodução)

Ao todo serão oito episódios, lançados semanalmente na plataforma de streaming HBO Max. Já no dia 4 de abril, o reality show passa a ser exibido as segundas-feiras, às 20h, na TNT.

“Tem sido uma experiência nova mergulhar nesse universo de apresentadora, mas ao lado da Luísa tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou muito ansiosa! Meu público, principalmente, vai amar e se identificar, como eu de cara me identifiquei com o programa”, comentou Pabllo Vittar, durante a coletiva de imprensa de lançamento do programa.

Luisa Sonza e Pabllo Vittar apresentam o "Queen Stars Brasil" (Reprodução)

Nesta competição, as drags enfrentarão desafios para testar suas habilidades em dança, canto, e performance. Para melhor desempenho, três jurados e quatro mentores participarão do processo. Além do ex-’BBB 22′ Tiago Abravanel, Vanessa da Mata e o empresário musical Diego Timbó compõem a banca de jurados. Já Bruno Barbosa, Blacy Gulfier, Michelly X e Flávio Verne serão os mentores.

Time de jurados do reality show "Queen Stars Brasil" (Reprodução)

Em cada episódio, que serão temáticos, as drags competidoras fazem apresentações coletivas e individuais. As participantes que menos se destacarem se tornam purpurina e desaparecem, sendo eliminadas. Na final, três competidoras serão coroadas como rainhas do pop.

“Estou muito honrada e empolgada com o convite. Gosto de explorar as Luísas que existem dentro de mim e essa oportunidade só veio para somar. Sem dizer que estou ao lado da Pabllo, o que é sempre uma delícia! Vamos com tudo!”, afirma Luísa Sonza.

