Antes de da Globo, não foi apenas a TV Manchete que exibiu ‘Pantanal’

A novela “Pantanal” é uma das maiores produções da TV brasileira. Escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete, em 1990, a trama voltará para a Globo no final de março, mas antes de chegar na emissora carioca, outra TV aberta exibiu o sucesso.

Tida como “salvadora da pátria” pela Globo, a novela de Ruy Barbosa já ganhou o mesmo status para Silvio Santos, que apostou na exibição da trama original para melhorar a sua audiência, que enfrentava uma de suas piores crises.

A reprise de “Pantanal” foi levada ao ar de junho de 2008 a janeiro de 2009, na faixa das 22 horas, quando o SBT conseguiu o domínio das fitas do folhetim em um leilão. Na época, o canal buscava alternativas para não enfrentar a alta audiência da novela “A Favorita”, de João Emanuel Carneiro.

Antes da novela começar, as tradicionais chamadas misteriosas de Silvio Santos já faziam efeito, já que a emissora afirmava que sua “arma secreta” estava chegando e, ,mesmo com a imagem embolorada e o som ruim, “Pantanal” fez o SBT ganhar audiência.

Porém, a ideia de levar ao ar “Pantanal”não foi uma boa ideia, já que o SBT acabou sendo alvo de processos, tanto da TV Globo quanto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original.

Segundo o dramaturgo, a exibição da trama causou danos morais e também material, já que ele havia vendido os direitos originais de “Pantanal” para a Globo, que há tempos planejava uma versão própria.Já a Globo processou a emissora de Silvio Santos pelo mesmo motivo, já que o canal tinha as fitas originais, mas não os direitos de transmitir a produção da extinta TV Manchete. Os processos chegaram ao fim em 2021, mas Benedito Ruy Barbosa recorreu em maio do mesmo ano.

Além da reprise de “Pantanal”, o SBT também já colocou no ar as novelas “Xica da Silva” em 2005 e, em 2009, as tramas “A História de Ana Raio” e “Zé Trovão e Dona Beija”, também da TV Manchete.

