Veja as transformações dos personagens do remake de ‘Pantanal’

A novela “Pantanal” vai mexer com a imaginação de muitas pessoas que viram a primeira versão, exibida em 1990, na extinta TV Manchete, e para que a magia aconteça, a busca pelos figurinos certos fazem parte dos bastidores do remake, que está sendo produzido pela TV Globo.

Dividida em duas fases, a passagem do tempo será marcada pela mudança na caracterização de alguns personagens. Segundo Valeria Toth, responsável pela vestimenta da trama, há ainda papéis com aparência peculiar, como o Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado, que se transforma em sucuri.

Outra mudança marcante foi transformar Juliana Paes em Maria Marruá, mãe da protagonista Juma. Na trama, a personagem se transforma em onça.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Trabalhando há 15 anos na Globo, a profissional afirma que precisou entender cada personagem e o universo em que ele estava envolvido. Além disso, uma pesquisa foi feita, já que a novela já tinha sido exibida. Outra questão foi fugir do óbvio e daquilo que o público já conhecia, já que muitos fizeram trabalhos na TV e no cinema.

“Vai que de repente o ator acabou de fazer algo com uma barba e você coloca barba de novo; a atriz acabou de pintar o cabelo de determinada cor, você pinta de novo... Aqui, por exemplo, muitos peões usam barba, então tive esse cuidado de estudar o que cada um deles fez recentemente”, contou Valeria.

Já em personagens que vão ser vividos por atores e atrizes diferentes (um em cada fase) a figurinista buscou trabalhar as semelhanças para que as duas etapas não se choquem. Isso acontecerá com Leticia Salles e Dira Paes, que vão interpretar Filó.

Leticia Salles e Dira Paes vivem a mesma personagem no remake de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

“Quando você aproxima esses personagens, eles têm de ter indícios, sutilezas que os aproximam, para que o público possa identificar o ator anterior nessa mudança. Para interpretar a Filó, foram escolhidas duas pessoas que são parecidas, Leticia Salles e Dira Paes. Mas a Leticia estava com o cabelo cacheado, então alisamos o cabelo dela e a colocamos com os fios bem compridos, que não são dela. Tudo para levá-la à Dira, na segunda fase”, contou Valeria.

O mesmo aconteceu com Malu Rodrigues e Camila Morgado, que interpretam Irma na primeira e segunda fase de “Pantanal”, respectivamente. “Colocamos as duas ruivas, com cores bem parecidas”, explica a caracterizadora.

Malu Rodrigues e Camila Morgado interpretam Irma, na novela "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Outros que tiveram essa aproximação com a ajuda dos cabelos foram Renato Góes e Marcos Palmeira, que interpretam José Leôncio.

LEIA TAMBÉM:

Renato Góes e Marcos Palmeira interpretam José Leôncio em "Panatal" (Globo/João Miguel Júnior)

No entanto, o maior desafio foi com o ator Irandhir Santos, que interpreta o velho Joventino na primeira fase, e o caminhoneiro José Lucas de Nada na segunda fase. “Os dois personagens são completamente diferentes. Joventino é mais maduro, sempre trabalhou como peão de comitiva, chega à novela envelhecido, querendo descansar. José Lucas de Nada é mais jovem, caminhoneiro, vaidoso, se penteia, se olha no espelho, tem pouca ou quase nenhuma barba”, adianta Valéria.

Remake de "Pantanal" reúne grande elenco Velho do Rio ( Osmar Prado ) (Globo/João Miguel Júnior)

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal”, estreia no dia 28 de março, na Globo. A trama é baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô do autor atual.

LEIA TAMBÉM: