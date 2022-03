Troca de corpo? Novela da Globo continua trabalhando em arcos parecidos com outras produções

No capítulo de hoje (9), a novela ‘Quanto mais vida, melhor!’ da rede Globo apresentou a aproximação entre os personagens Flávia e Guilherme, interpretados por Valentina Herszage e Mateus Solano. Essa aproximação ocorre devido ao fato de os dois estarem com corpos trocados. O plot twist voltado à troca de corpo já ocorreu em diversas produções, como em: ‘Uma Sexta-Feira Muito Louca’, ‘Se Eu Fosse Você’, ‘Menina Veneno’, além de outras.

Em The Good Place, seriado de comédia filosófica da Netflix, ocorre uma ocasião especial na qual os quatro personagens protagonistas assumem o corpo da serviçal do ‘Bom Lugar’ dentro de uma espécie de “vazio”. Quando inseridos, eles começam a discutir questões sobre como se relacionam, mostrando suas vulnerabilidades e acabam se aproximando ainda mais.

O contexto da novela também lembra um pouco de ‘The Good Place’, não só pelos arcos criados, mas pelo olhar geral. Na série da Netflix, quatros pessoas são mortas acidentalmente e vão parar em uma espécie de lugar fora da Terra, em um ambiente alternativo, e então questionamentos sobre a vida começam a serem levantados.

‘Quanto mais vida, melhor!’ conta a história de quatro personagens, Paula, Neném, Flávia e Guilherme, que após morrerem em um acidente aéreo, recebem uma segunda chance da Morte para voltar a vida. Entretanto, a Morte os apresenta uma condição: após um ano em que consertarem suas vidas, apenas um deles irá morrer de verdade.

Reprodução (Netflix/Fremulon)

Na série da Netflix, a comédia filosófica criada em 2016 apresenta arcos parecidos, logo após os quatro personagens descobrirem que estão no ‘Lugar Ruim’. Eles iniciam uma jornada para corrigir suas vidas e só assim para chegarem no ‘Bom Lugar’. Há muitas reviravoltas na trama que os impedem de alcançar seus objetivos com as sabotagens do demônio que os tortura e a sentença aplicada pela juíza do universo. Os personagens da juíza e do demônio podem lembrar um pouco da caracterização da Morte, na novela da Globo.

De acordo com o Notícias da TV – UOL, a trama global ficara no ar até o mês de maio e será substituída por ‘Cara e Coragem’, nova novela que falará sobre o universo dos dublês no horário das 19h, protagonizada por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo. ‘Quanto mais vida, melhor!’ estreou no lugar da reprise de ‘Pega Pega’ (2017) e foi gravada com os protocolos de segurança, devido à pandemia causada pelo coronavírus.