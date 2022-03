‘TBT’ da saudade: Thales Bretas compartilha vídeo de seu último fim de semana com Paulo Gustavo

Thales Bretas entrou no clima de postar memórias à quinta-feira e compartilhou uma lembrança de seu último fim de semana ao lado do marido, o ator e comediante Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio do ano passado.

O viúvo do comediante trouxe uma reflexão sobre a vida, ao relembrar dos momentos em que compartilhou com Paulo Gustavo. Foi muito difícil associar a perda ocasionada em sua vida e na de seus filhos. “Essa lembrança apareceu ‘pra’ mim no meu celular essa semana, de um ano atrás. Nosso último fim de semana ‘curtindo’ juntos, como amávamos fazer. Difícil pensar em quantas reviravoltas o mundo dá em apenas um ano… tenho a certeza de que muito felizes fomos pelos anos que soubemos ‘curtir’ juntos!”, disse ele na postagem.

Apoio moral de famosos

A morte de Paulo Gustavo abalou o Brasil, pois ninguém esperava as complicações em seu quadro de saúde. O comediante recebeu muito carinho dos fãs, familiares e amigos, enquanto internado. Na postagem de Thales Bretas, relembrando seu falecido marido, artistas comentaram e deram suporte com mensagens acolhedoras. Cacau Potássio, Ingrid Guimarães, Marcos Vera e Débora Secco foram uma das personalidades a registrarem textos de carinho. Déa Lúcia, a mãe de Paulo Gustavo relatou sua tristeza ao comentar com emojis de expressão triste “não aguento nem pensar.”

Thales Bretas comentou sobre seu aniversário estar próximo, juntamente com as memórias que carrega de Paulo Gustavo. “Meu aniversário se aproxima, e com ele muitas lembranças, dos anos mais felizes vividos na minha vida, e do tanto que fizemos em tão ‘pouco tempo’. Essas datas e passagens são muito reflexivas, mas o sentimento maior, depois da saudade, é o da gratidão por eu ter aprendido com ele a viver cada segundo como se fosse o último, porque a vida é agora! O tempo não volta, não para. Ele te atropela se você não pegar carona e tomar as rédeas do seu destino!”

Paulo Gustavo é conhecido por suas três sequências de ‘Minha Mãe é Uma Peça’, tendo o primeiro lançamento no ano de 2013. O comediante também já trabalhou em outras produções cinematográficas, da Globo e também Multishow.