Saiba quem são os novos personagens de ‘The Last Kingdom’

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

A quinta e última temporada de “The Last Kingdom” já está entre nós! A Netflix disponibilizou nesta quarta-feira os episódios finais da saga de Uhtred.

O protagonista, interpretado pelo ator Alexander Dreymon, é filho de um lorde inglês que é capturado de sua casa Bebbanburg por um senhor da guerra dinamarquês.

Para acompanhá-lo em suas aventuras finais, os roteiristas incluíram uma série de novos personagens: Rognvaldr, Eadgifu, Vibeke e Cynlaef. Conheça cada um deles.

Rognvaldr

Interpretado pelo ator Micki Stoltt (”A Vida Sem Você”), este é o irmão do guerreiro dinamarquês Sigtryggr. Ele chega à série com uma reputação de mulherengo bêbado e libertino. Foi dado como morto após um afogamento na Escócia, mas ele acaba retornando do além para visitar seu irmão, com a promessa de ser um homem transformado.

Vibeke

A personagem ganha vida através da atriz estreante Emili Ackchina. Ela é filha de Brida, uma das protagonistas da série. Sua mãe acredita que ela seja uma vidente com poderes mágicos e visões.

Eadgifu

Sonya Cassidy, de série da AMC “Humans”, é uma mulher misteriosa vinda da cidade de Kent, que vai até Winchester para solicitar uma decisão do rei Edward sobre problemas com suas terras.

Cynlaef

Este é um jovem guerreiro em treinamento e amigo próximo de Aethelstan, o monge da séie. Em pouco tempo, ele se torna o interesse amoroso da filha da rainha Aethelflaed, Aelfwynn.

Quinta temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

