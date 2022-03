Saiba qual é o final alternativo para ‘Naquele Fim de Semana’

O filme “Naquele Fim de Semana”, da Netflix, está dando o que falar. O longa é um suspense policial no mesmo estilo de “Garota Exemplar” e “Indecente”.

Baseado no livro de mesmo nome da autora britânica Sarah Alderson, o filme conta com um final ligeiramente diferente da obra original. A identidade do assassino é a mesma, mas alguns detalhes são distintos.

Atenção: spoilers a seguir.

No livro, Beth percebe que Rob é o assassino. Contudo, ele desaparece com a filha antes que ela possa confrontá-lo. Sim, o livro acaba com um gancho enorme.

Já no filme, Beth descobre que ele é o assassino após encontrar uma das contas de colar de Kate no bolso da jaqueta de Rob. Ela já entra em contato com a polícia tcheca, que aciona a polícia britânica.

Rob confessa ter matado Kate, mas mente nos detalhes. Ele diz que Kate estava chorando pelo término deles, mas na verdade ela quem rejeitou Rob, por achar que o caso entre eles era um erro.

O ex-marido de Beth empurra a amante no oceano, dizendo que ela morreu na queda. Contudo, a autópsia revela que Kate morreu afogada.

“Acho que além de deixar tudo mais cinematográfico com a tensão [entre Rob e Beth], também existe esse tipo de tensão oculta com a polícia. Em geral, qualquer um que Beth interage, faz com que ela sinta que precisa gritar, ser ouvida e acreditada. Então eu acho que esse [final] dá um novo significado e não tenta ser agradável”, comentou a atriz Leighton Meester, em entrevista à Newsweek.

O enredo

“Naquele Fim de Semana” é estrelado por ninguém menos que Leighton Meester, famosa por sua personagem Blair Waldorf na versão original de “Gossip Girl”.

A história segue Kate (Christina Wolfe) e Beth (Leighton Meester), duas melhores amigas que, independentemente dos contratempos pessoais, passam um fim de semana por ano juntas.

Dessa vez, a viagem é para a Croácia. Contudo, Kate desaparece e Beth acaba se envolvendo em uma teia de mentiras enquanto tenta descobrir o que aconteceu com a amiga.

O longa é dirigido por Kim Farrant (“Terra Estranha”). Além de Leighton Meester e Christina Wolfe estão no elenco Ziad Bakri, Luke Norris, Amar Bukvić, Iva Mihalić, Adrian Pezdirc e Parth Thakerar.

Assista ao trailer de “Naquele Fim de Semana”: