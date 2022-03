Netflix revela data de estreia da 6ª temporada de ‘Peaky Blinders’ e aqui está o que você precisa saber

Prontos para a notícia do dia? Os fãs de ‘Peaky Blinders’ já estavam comendo todos os dedos das mãos ansiosos para que a Netflix finalmente informasse a data de estreia da 6ª e última temporada da série. Pois bem: ela revelou, será dia 10 de junho.

A 6ª temporada já estreou no Reino Unido, onde a série estreou pela primeira vez. Lá, ‘Peaky Blinder’ passa na BBC e, no dia 27 de fevereiro teve a estreia de seu primeiro episódio da temporada. Inclusive foi esse episódio que rendeu à ‘Peaky Blinders’ conquistou audiência recorde na tv aberta do Reino Unido, conseguindo conectar a 3,8 milhões de espectadores simultaneamente, tendo um pico de 4,1 milhões de espectadores. As informações foram reveladas pelo Deadline.

Foi também o Deadline que revelou que esse recorde supera outro recorde anterior de lançamento da 5ª temporada, que foi de 3,7 milhões de espectadores.

O que aconteceu com a Tia Polly?

Uma das grandes dúvidas dos fãs com relação à 6ª temporada é justamente sobre como eles iriam lidar com a ausência da tia Polly Gray. A atriz que interpretou a matriarca da série nas cinco temporadas anteriores faleceu em abril do ano passado, aos 52 anos, lutando contra o câncer.

É justamente nesse primeiro episódio que a realidade se uniu com a ficção. Uma das primeiras cenas mostram a explicação do que aconteceu com a tia Polly. Neste episódio, os espectadores descobriram que ela foi morta durante um assassinato frustrado do político fascista Oswald Mosley (Sam Claflin), levando o clã Shelby a realizar um memorial para Polly.

Para o rito funerário e para honrar a herança cigana do clã Shelby, a família incendiou uma carruagem com fotos e a série teve uma longa e emocionante cena de três minutos onde a ficção se misturou com a realidade.