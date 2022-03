Kate Middleton e príncipe William apoiam ONG que ajuda refugiados ucranianos

O duque e a duquesa de Cambridge dividiram em suas redes sociais na última quarta-feira, 9, a visita que eles fizeram ao Centro Cultural Ucraniano em Londres. Kate e William conversaram com voluntários sobre como o grupo está apoiando os mais vulneráveis através da comunidade ucraniana no Reino Unido.

A legenda do vídeo explica melhor o que os Cambridge foram fazer no local: “Nas últimas duas semanas, comunidades e organizações aqui no Reino Unido se uniram para fornecer apoio vital aos ucranianos aqui na Grã-Bretanha e em toda a Europa. O Centro Cultural Ucraniano em Londres tornou-se um dos muitos centros que organizam doações, ajuda material e apoiam os ucranianos que vivem localmente. O trabalho que os voluntários aqui estão fazendo para garantir que a ajuda chegue onde é mais necessária é inspirador”.

A explicação continua: “Assim também é a incrível generosidade do público britânico. O Comitê de Emergência de Desastres já recebeu mais de £ 132 milhões em doações e continua a arrecadar fundos para apoiar o esforço humanitário essencial. Saiba mais através do @DisastersEmergencyCommittee ou verifique com sua instituição de caridade local sobre o que eles mais precisam”.

Leia também: Rainha faz doação para refugiados ucranianos

Kate e William já tinham revelado seu apoio à Ucrânica neste momento de conflito com a Rússia. O casal ofereceu sua ajuda por meio da fundação que criaram, Heads Together, para crianças e jovens que sofreram em relação à saúde mental, apontando para as inevitáveis cicatrizes emocionais e traumas que surgem como resultado da guerra.

Diante da grande quantidade de medicamentos que foram coletados por voluntários e estão aguardando envio para a Ucrânia, Kate Middleton escutou os voluntários com atenção seus relatos.

William e Kate ofereceram uma doação ao British Disaster and Emergency Committee, que ajuda as pessoas que ainda permanecem na Ucrânia em meio ao ataque do exército russo, e também os dois milhões de imigrantes que foram forçados a sair do país fugindo do conflito.