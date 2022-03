Jojo Todynho posa com atores globais e confirma ‘eu tô na Globo’

Nesta semana, Jojo Todynho desembarcou em São Paulo para cumprir alguns trabalhos. Na capital paulista, a famosa participou do lançamento do Gexperience, um complexo que reúne atrações baseadas em produções dos canais Globo, que está no Shopping Market Place.

Em uma foto, postada em seu perfil oficial do Instagram, a funkeira apareceu ao lado de diversas celebridades da Globo, como Cauã Reymond, Deborah Secco, Titi Muller, Marcos Mion, Astrid Fontenelle e Galvão Bueno.

Jojo Todynho apresenta o "Jojo Nove e Meia", no Multishow (Reprodução)

Já na legenda, Jojo escreveu: “Ontem foi dia de conhecer o @gexperience_br em São Paulo, um espaço interativo com atrações baseadas em produções dos canais Globo. Vale muito a pena ir visitar e poder viver um pouquinho essa experiência do mundo Globo! De quebra ainda encontrei e dividi o palco com esses maravilhosos @astridfontenelle @cauareymond @dedesecco @titimuller_ @marcosmion @galvaobueno e @renatasilveirag. Ixxxxxquece que a mamãe tá estourada! Vó eu tô na Globo!”.

Vale destacar que ao desembarcarr no aeroporto de São Paulo, a famosa chamou a atenção de alguns fãs pelo look escolhido para viajar. Sempre vista com roupas cheias de brilho e glamour, ela estava vestindo camiseta, calça branca e chinelos.

Bebê chegando?

Após ser envolvida em vários boatos de que estaria grávida antes do casamento, Jojo Todynho comentou sobre a possibilidade de engravidar. Em entrevista à Quem, a famosa, que está casada com o militar Lucas Souza, revelou alguns planos para sua família.

“Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar planejando. Se tiver que acontecer, acontece”, contou a funkeira.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Jojo falou ainda sobre os ataques e os boatos do fim do casamento: “As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tem que viver para mim e não para as pessoas. Tem muitas fake news, muito blá, blá, blá… Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus”.

O desabafo continuou, e Jojo Todynho relembrou que os haters não pagam suas contas: “As línguas se batem, mas no final do mês, quando a conta chega para paga, ninguém paga o seu leite. Você que paga. Graças a Deus, estamos muito bem. Se as pessoas estão frustradas com o meu casamento, só tenho a dizer uma coisa: reclama com Deus porque o problema é seu”.

