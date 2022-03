Jade Picon descobre verdade e deixa de seguir participantes do ‘BBB 22’

Jade Picon está retomando a sua vida fora da casa do “BBB 22″ e uma das suas primeiras medidas foi analisar quem estaria no seu perfil do Instagram e para surpresa de todos algumas participantes do reality foram excluídas.

A decisão chocou parte de seus fãs, já que as pessoas também faziam parte do quarto lollipop, onde a influenciadora digital firmou suas alianças. Mas, afinal, quem são essas amigas?

A decisão radical após a eliminação é para Bárbara e Laís, que acabaram entrando na lista de ex-amigas. O principal motivo seria a descoberta de algumas informações depois que deixou a casa do reality show da Globo.

Jade Picon (Reprodução: Instagram)

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, por exemplo, Jade Picon ficou chocada ao ver o pedido de desculpas de Laís a Arthur Aguiar. “”É uma loucura, se eu tivesse um celular para ficar assistindo, talvez eu teria escolhido outros caminhos. Me surpreende real ver isso. Porque se você olhar, a Laís chegou no quarto dizendo: ‘conversei com Arthur’. Ela não fala pra mim que pediu desculpas pra ele”, contou a ex-sister.

Ao saber que Jade tinha saído de sua rede social, Bárbara desabafou: “A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vocês tinham razão”, escreveu a modelo no Twitter.

Bárbara Heck foi eliminada do "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

A briga entre as amigas durou pouco, já que a influenciadora digital voltou atrás e seguiu novamente as meninas do Lollipop. Em uma live, a influenciadora analisou a trajetória e a porcentagem.

“Não foi do jeito que eu imaginei, mas tá tudo bem. Foi louco, mas foi perfeito, em todos os sentidos. Desde o Bate-Volta até a liderança, o monstro, a Xepa, o VIP. Eu só sei que foi mágico. Lá dentro é um mundo paralelo que vocês não têm nem noção. Você acredita no que quer”, confessou Jade, que iniciou a live chupando um pirulito, em referência à frase que prometeu que diria caso Arthur fosse eliminado.

Leo Picon analisa o ‘BBB’

Leo Picon pede permanência de Arthur, rival de Jade, na casa do 'BBB 22' Instagram (Reprodução)

Jade ainda está lidando com os conflitos que teve com Arthur Aguiar dentro do “BBB 22″ e, ao sair do reality da Globo, a famosa ouviu de Leo Picon, seu irmão, algo que não esperava.

“O Arthur, no dicionário aqui, para você entender, o Arthur é a nova Juliette. Você escolheu o inimigo errado. Você se associou às pessoas erradas. A Laís fazia eu gostar mais do Arthur do que desgostar dele”, contou o influenciador digital.

A notícia foi dada no “Rede BBB” e Jade ficou surpresa e acabou dando risada da situação. Em seguida, Leo elogiou a irmã:”Seguir o coração é muito bonito, muito romântico, mas às vezes não dá certo, né?”.

