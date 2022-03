Gusttavo Lima compra jatinho de R$ 250 milhões; veja interior

Um dos principais nomes do sertanejo brasileiro da atualidade, o cantor Gusttavo Lima adquiriu recentemente um jatinho avaliado em cerca de R$ 250 milhões.

O programa da Band “Melhor da Tarde” mostrou o interior mega luxuoso da aeronave. Ele tem capacidade de até 16 pessoas e é capaz de fazer voos intercontinentais.

“Gusttavo, chama a gente para dar um ‘rolezinho’, uma volta”, brincou a apresentadora Catia Fonseca, ao ver o interior do jatinho.

O estofado das poltronas são todos em tom nude, com detalhes em madeira e dourado. Caso Gusttavo queira trocar de roupa de uma apresentação a outra, ele tem à disposição um closet para aproveitar o tempo entre cidades. Pura ostentação!

A compra foi realizada há mais ou menos um mês. A primeira viagem de Gusttavo Lima com seu novo veículo foi justamente para a turnê que fez na Europa durante o mês de fevereiro.

Assista ao vídeo da matéria do “Melhor da Tarde”:

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. Em um dos shows em Portugal, ele viu seus fãs ecoando um “fora Bolsonaro” - mesmo o cantor sendo simpatizante do presidente do Brasil.

O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

