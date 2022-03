Globo suspende exibição de novelas e séries na Rússia

Desde que a guerra na Ucrânia começou, muitas empresas estrangeiras estão paralisando suas operações na Rússia e, por aqui, a Globo decidiu tomar a mesma atitude.

Segundo a Folha de São Paulo, as produções do grupo de comunicação foram suspensas por tempo indeterminado nas emissoras e canais de streaming da Rússia.

Com isso, a população deixa de assistir às novelas “Por Amor”, de 1997, e “O Clone”, de 2001, que estão sendo exibidas na TV aberta. Já nas plataformas de streaming ficam fora do catálogo a novela “Avenida Brasil” de 2012, e as séries “Justiça”, de 2016, “Ilha de Ferro”, de 2018, e “Verdades Secretas”, de 2015.

Além da exibição no país do leste europeu, a Globo também decidiu suspender os licenciamentos das produções russas para possíveis transmissões em seus canais de TV e streaming. Agora, filmes, séries e animações de origem russa não estão no radar de negociações da empresa.

A relação entre a Rússia e as produções da Globo é antiga. Tudo começou com a novela “A Escrava Isaura”, de Gilberto Braga, gravada em 1976, que abriu portas para a emissora no mundo todo. A entrada nos países europeus ocorreu quando ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Em 1990, o sucesso de “Tropicaliente”, de Walther Negrão, lá batizada “Tropikanka”, motivou o turismo de russos no litoral cearense, onde a produção foi gravada. Outra trama querida pela audiência russa é “Mulheres de Areia”, de Ivani Ribeiro, também de cenário litorâneo brasileiro, acabou sendo chamada lá de “Tropikanka 2″.

Outras suspensões

A Netflix também entrou em um embate com o governo russo e todos seus projetos no país, que totalizavam quatro produções originais, foram interrompidas.

Embora possa ser feita a associação com o atual conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade a decisão da empresa está relacionada a determinação da Rússia em relação aos streamings.

Todas as plataformas que mais de 100 mil acessos diários no país devem transmitir conteúdo da televisão local. Isso significa incorporar 20 canais, incluindo o Channel One (canal estatal), a NTV (especializada em entretenimento) e o Spas (rede oficial da Igreja Ortodoxa). A medida vale também para streamings como Amazon Prime Video e Disney Plus.

