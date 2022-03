Fotos revelam festa de aniversário luxuosa de filho de Ana Hickmann

Alexandre Jr., filho de Ana Hickmann, comemorou oito anos com direito a festa temática luxuosa, inspirada em um desenho animado japonês. Nas redes sociais, a famosa publicou algumas fotos da decoração, que teve os personagens de Pokémon como plano de fundo, e homenageou o herdeiro e impressionou ao exibir os detalhes.

Em outra publicação, a apresentadora da Record TV mostrou melhor o bolo do festão do filho. “O amor é o sentimento mais doce da vida. Eu desejo que o Alezinho tenha uma história com cobertura e muito recheio! Mais algumas fotinhos dessa festa repleta de afeto”, legendou a famosa.

Em outro post, Ana Hickmann, falou sobre a escolha do local, que fica sediado no interior de São Paulo: “Ontem foi dia de comemorar os oito anos do Alezinho!!! Celebrar a vida é muito importante. E para ser do jeitinho que ele queria, a festa foi realizada no @planetakidsoficial! Já conhecíamos algumas unidades de São Paulo, sempre amamos,mas desta vez escolhemos a unidade de Sorocaba, novinha, recém inaugurada”.

Segundo Ana, o filho brincou e se divertiu muito com os amigos e familiares. “Nada nos deixa mais feliz do que ver nosso filho feliz! Nosso muito obrigado para a @barbaramarquesdecor que fez o universo Pokémon se tornar real. Estava tudo perfeito!!!”.

Vale lembrar que a gestação e o nascimento do filho de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa foi assunto em muitos programas da Record TV. O anúncio da gravidez de Ana Hickmann foi feito no “Domingo Espetacular”, em 2013, quando ela já estava com três meses de gestação.

Em entrevista ao amigo Paulo Henrique Amorim, que morreu em 2019, a famosa disse que chorou muito ao saber da notícia. Além da confirmação da gravidez, a Record TV exibiu, ao vivo, o primeiro ultrassom de Ana Hickmann.

LEIA TAMBÉM:

O nascimento, que aconteceu em 2014, em São Paulo, foi noticiado também nas atrações da emissora. Na época, a tia materna de Alexandre, Isabel Hickmann, acalmou fãs e amigos com uma mensagem no Instagram. “O príncipe chegou!! Cheio de saúde, lindo, alegria demaaaaais!! Família reunida comemorando!!!”, anunciou.

Já à Contigo!, ela contou que usou técnicas de fertilização in vitro para engravidar. “Decidi o dia, a hora e como meu filho seria feito”, revelou à publicação.

LEIA TAMBÉM: