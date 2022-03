‘Estrela’ de ‘La Casa de Papel’, Esther Acebo, dá à luz a sua primeira filha em parto que durou 25 horas

No fim do ano passado, a atriz que interpreta Estocolmo na série ‘La Casa de Papel’ da Netflix, Esther Acebo, revelou a todos que estava grávida de sua primeira criança. Durante a apresentação da última temporada da série, a atriz não só revelou sua gravidez, como fez questão de surpreender a todos usando um vestido preto justo para revelar, de fato, a barriga de cinco meses, segundo o portal 20minutos.

A atriz, que hoje possui 40 anos de idade, divulgou em seu Instagram 3 fotos nesta quarta-feira (9) com cortes voltados ao momento em que dava à luz. Ela deu o nome a sua filha de Sol e o parto teve a duração de 25 horas. Esther conta com a média de 6,5 milhões de seguidores em sua rede social.

Parto caseiro de 25 horas

O nascimento de Sol ocorreu em casa e, justamente por isso, teve uma duração longa. De acordo com o portal 20minutos, uma pesquisa de Oxford revelou que especialistas não recomendam esse tipo de parto, principalmente se for o primeiro do filho. Esse procedimento pode aumentar as chances lesões cerebrais, ou até mesmo causar a morte do bebê.

Esther publicou um texto, juntamente com as fotos em sua rede social, agradecendo o momento em que teve a experiência do parto caseiro. “Obrigada por ousar viver esta vida comigo, menina. E obrigada a quem me acompanhou nessa jornada de sangue, suor, lágrimas e amor do mais absoluto respeito.”

Na mesma publicação, seus colegas também deixaram mensagens de felicitação. Foram eles: Berta Collado, Itziar Castro, Diana Gómez, Lidia San José, Hugo Silva, Belén Cuesta, entre outros.

Rumores no início da gravidez

Antes mesmo de a atriz revelar sua gravidez, rumores começaram a surgir por conta do tamanho de sua barriga publicada em uma foto por ela mesma, em seu Instagram. Esther Acebo ainda havia postado a legenda “Obrigada Canarias por um mês tão intenso de crescimento”, fazendo com que houvesse mais suspeitas.

Enquanto a apresentação da segunda parte da última temporada da série da Netflix acontecia no ano passado, a atriz exibiu sua barriga, usando um vestido preto. De acordo com o Publimetro, a chegada de Esther Acebo ao evento chamou a atenção de todos e causou alvoroço nas redes sociais. Seu vestido marcava a barriga, revelando, assim, sua gravidez. Hoje, com apenas um dia de nascimento de sua filha Sol, a atriz se mostra radiante e feliz.