Este é o novo filme de Gal Gadot para a Netflix

Depois do sucesso estrondoso de ‘Alerta Vermelho’, lançado no final do ano passado, Gal Gadot está pronta para repetir uma parceria de sucesso com a Netflix. A mulher maravilha divulgou em sua conta oficial do Twitter as imagens do início das gravações do longa ‘Heart of Stone’, que será um filme de espionagem e muita ação.

O longa ainda não tem um título original em português mas, em tradução livre quer dizer ‘Coração de Pedra’. O filme será dirigido por Tom Harper e o roteiro é de Greg Rucka e Allison Schroeder. Além de atuar no filme, Gal Gadot também será produtora do filme.

Há muitos rumores sobre do que realmente se trata o filme, mas os sites de entretenimento têm divulgado que o filme pode ser uma versão feminina de franquias de espionagem conhecidas e premiadas no cinema, como James Bond e Missão Impossível.

Além de Gadot, outros atores integram o elenco, como Jamie Dornan e Alia Bhatt. No decorrer dos meses, mais nomes devem ser adicionados à lista.

A atriz Alia Bhatt é uma estrela indiana muito famosa e trabalhou em grandes produções. Na última, ‘Gangubai Kathiawadi’, ela interpretou o papel principal e o filme foi terceira maior bilheteria há duas semanas na Índia, apesar das restrições do Covid-19 ainda estarem em vigor. Estreando no Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2019, seu filme ‘Gully Boy’ foi escolhido para ser a indicação da Índia para Melhor Filme Estrangeiro no Oscar.