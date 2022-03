Esqueceu? Veja o que aconteceu na quarta temporada de ‘The Last Kingdom’

"The Last Kingdom" (Foto: Divulgação)

A Netflix disponibilizou quinta e última temporada de “The Last Kingdom” nesta quarta-feira (9), com os episódios finais da saga de Uhtred.

A quarta temporada foi entregue pelo serviço de streaming em abril de 2020. De lá pra cá, é possível que nem tudo esteja tão fresco assim na memória de alguns fãs.

Relembre tudo o que aconteceu na quarta temporada de “The Last Kingdom”. Caso ainda não tenha visto os episódios do quarto ano, cuidado com os spoilers!

Novos personagens

A temporada anterior introduziu diversos personagens novos, dentre eles os filhos adultos de Uhtred, Young Uhtred e Stiorra.

Também foram apresentados personagens como Sigtryggr (um guerreiro dinamarquês); Eardwulf (que está morto) e sua irmã Eadith (que salvou a vida da filha de Aethelflaed quando ela estava doente); e os dois filhos do rei Edward (os meio-irmãos Aethelstan e Aelfweard, ambos potenciais herdeiros ao trono).

Conflito entre Brida e Uhtred

Esse foi um dos principais plots da quarta temporada. Ex-amigos de infância e ex-amantes, eles fecharam o quarto ano de “The Last Kingdom” como inimigos jurados.

Isso se deve ao fato de que Brida acredita na supremacia dinamarquesa, enquanto Uhtred rejeita. Isso fez com que eles terminassem em lados opostos na Batalha de Tettenhall.

É nesta batalha que Brida mata Cnut, de quem estava grávida, após descobrir que ele estava por trás do assassinato de seu verdadeiro amor, Ragnar.

Ela foi presa, abusada e humilhada pelo exército adversário, até que Sigtryggr a liberta e ela se junta a eles. Brida ajuda os dinamarqueses a invadir a cidade de Winchester.

Eles levam a família do rei Edward e a filha de Uhtred, Stiorra, como reféns. Stiorra acaba se tornando o par romântico de Sigtryggr, ao longo da temporada.

Perto do fim, Brida tenta matar Uhtred, mas é impedida por Sigtryggr.

Rei Edward

Quando começou a reinar, Edward foi se provando um rei menos sábio que sua irmã. Ele chega a aprisionar sua própria família, por seguir conselhos de Lord Aethelhelm, que tortura Uhtred.

Após muitos erros, Edward finalmente percebe a lealdade de Uhtred, no final da temporada. Ele então confia seu filho primogênito Aethelstan à proteção de Uhtred, para criar e treinar para ser um futuro rei.

Quem morreu na quarta temporada?

Foram duas grandes lutas na temporada: a Batalha de Tettenhall e o Cerco de Winchester. O obituário do quarto ano de “The Last Kingdom” inclui o padre Beocca; o tio usurpador de Uhtred, Aelfric; Cnut, morto por Brida; Steapa, um aliado de Alfred; Lorde Aethelred; e Eardwulf, por ser um regicida traiçoeiro.

Último adeus

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

