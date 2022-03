Disney retira ‘Demolidor’ e ‘Agentes da S.H.I.E.L.D’ da Netflix e ninguém sabe quando estreiam na Disney Plus

Podem preparar os lenços e o cartão de crédito. Isso porque, séries da Marvel Studios que antes estavam na Netflix deixarão definitivamente o catálogo para entrar na Disney Plus. É o caso de ‘Demolidor’ e ‘Agentes da S.H.I.E.L.D’, por exemplo.

Essa mudança começa a valer a partir do dia 16 de março nos Estados Unidos,Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Porém, ainda não há data para que isso aconteça nos demais países. O máximo de informação dada pela Disney Plus é que a migração completa acontecerá em algum momento de 2022.

Fato é que ‘Demolidor’ e ‘Agentes da S.H.I.E.L.D’ já saíram do catálogo da Netflix, deixando os fãs órfãos e sem saber onde podem encontrar suas séries favoritas. Michael Paull, presidente da Disney Streaming, disse:

“O Disney+ serviu como o lar de algumas das marcas mais amadas da indústria, e a adição desses shows de ação ao vivo traz mais da marca Marvel juntos, tudo em um só lugar. Tivemos grande sucesso com uma oferta de conteúdo expandida no Disney+ em nossos mercados globais e estamos entusiasmados em continuar isso aqui nos Estados Unidos, oferecendo aos nossos consumidores não apenas ótimo conteúdo com as novas adições da Marvel, mas também um conjunto de recursos que ajudam garantir uma experiência de visualização mais adequada para eles e sua família”.

Bom, parece que mais uma vez as coisas são resolvidas para o hemisfério norte, enquanto que os países do hemisfério sul ficam a ver navios. Além dessas duas séries, ‘Jessica Jones’, ‘Luke Cage’, ‘Iron Fist’, ‘The Defenders’ e ‘The Punisher’ já saíram da Netflix no Brasil.