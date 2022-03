Cameron Diaz diz ter abandonado pressão por beleza: ‘não faço nada’

A ex-atriz Cameron Diaz abriu o coração sobre as mudanças que viveu desde que desistiu da carreira em Hollywood, há oito anos.

Em uma entrevista ao podcast “Rule Breakers”, ela chamou o fascínio pela indústria de cinema americano de armadilha. Ela disse que as pressões que viveu tiveram impactos em sua vida por muito tempo.

“Eu sou absolutamente uma vítima de todas as objetificações e explorações sociais às quais as mulheres são submetidas. Eu as peguei e incorporei na minha vida algumas vezes. É difícil, é difícil não se olhar e se julgar sob certos aspectos da beleza, e isso é uma das maiores coisas sobre últimos oito anos - eu sou como um animal selvagem”, desabafou.

Após deixar o mundo do entretenimento nos Estados Unidos, a ex-estrela contou que mudou sua própria relação com a estética e os padrões de beleza.

“É literalmente a última coisa que passa pela minha cabeça diariamente, talvez durante o dia todo, é sobre como está minha aparência. Eu literalmente não faço nada. Eu nunca lavo meu rosto”, revelou.

Ela explicou que raramente faz uso de cosméticos para a pele e, frequentemente, deixa que os produtos vençam na prateleira, por falta de uso.

“Duas vezes no mês eu fico tipo: ‘Ah, melhor eu colocar alguma coisa. Uma vez só funciona, né?’, tipo, isso é tudo que eu tenho que fazer? Eu só não estou no lugar pra colocar energia nenhuma nisso”, disse Diaz.

Carreira

Cameron Diaz foi uma das principais estrelas de Hollywood nos anos 1990 e 2000. Em sua filmografia constam quase 60 obras, entre filmes e séries de TV.

Ela ficou conhecida por seus papéis em “Vanilla Sky”, “As Panteras”, “Quem Vai Ficar com Mary?” e “Uma Prova de Amor”.

A ex-atriz desistiu das telas quando se casou com o músico Benji Madden, em 2015. Quatro anos depois se tornou mãe de Raddix Chloe. Aos 49 anos, ela foca em sua linha de vinhos, a Avaline.

