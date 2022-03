Boninho anuncia ‘pegadinha’ com dummy no ‘BBB 22′ nesta quinta-feira; entenda

Boninho anuncia ‘pegadinha’ com dummy no ‘BBB 22′ TV Globo (Reprodução)

Vai rolar “pegadinha” com os participantes do “BBB 22″ nesta quinta-feira (10). Por meio de suas redes sociais, Boninho anunciou a entrada de um dummy na casa nesta tarde para confundir a galera.

Isso porque os brothers cogitam que a eliminação de Jade Picon na última terça-feira (8) ocorreu em um paredão falso e que, hoje, a ex-sister pode retornar. Nada disso! A influenciadora saiu de uma vez por todas do programa, como o público já sabe. Mas, dentro do reality show, a dúvida ainda paira.

“O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a galera adorou. Amanhã 13h, um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada. Mas acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados!”, anunciou Boninho ontem em seu Instagram.

A entrada inesperada de um dummy na casa vai aumentar a suspeita dos jogadores sobre um possível retorno de Jade. Porém, com um envelope em mãos, o dummy vai apenas fazer um anúncio de rotina aos brothers. Qual será a reação do pessoal?

Boninho mandou o recado de Paris, na França, onde está com a esposa, Ana Furtado.

Eliminação de Jade

Jade Picon foi eliminada do 'BBB 22' com 84,93% dos votos. TV Globo (Reprodução)

Jade foi eliminada do “BBB 22″ com 84,93% dos votos. Em um paredão marcado pela rivalidade contra Arthur Aguiar, que recebeu 1,77% dos votos, a influenciadora digital perdeu a luta após prometer, no domingo (6), doar o prêmio de R$ 1,5 milhão para a caridade. Ela disputou o paredão, também, contra Jessilane, que ficou com 13,3%.

Além de dar mais forças para o ator, a saída de Jade do reality show da Globo mexe com vários participantes do jogo, como Laís, Eslovênia, Vyni e Eliezer, seus amigos do quarto lollipop, que vem perdendo muitos integrantes nas últimas semanas.

Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, Jade disse ter sido “100% verdadeira” dentro do jogo. “Em todo momento da minha trajetória eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu não usaria a palavra ‘errar’, eu sinto que eu fui verdadeira comigo. Foi muito louco toda a experiência do Big Fone. Eu ter acordado do nada, ter ido, sentado, esperado… então acho que era o momento de tudo acontecer”, afirmou a influenciadora digital.