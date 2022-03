‘BBB 22′: Scooby diz estar sentimental e com saudades de Jade na festa do líder

Scooby diz estar com saudades de Jade na festa do líder do 'BBB 22' Reprodução

Parece que Jade Picon deixou saudades na casa do “BBB 22″. Durante a festa do líder na última quarta-feira (9), Pedro Scooby desabafou sobre estar sentindo falta da ex-sister, com quem fez amizade ao longo do programa.

“Cara, vou te falar, de todo mundo que foi, a única pessoa que eu estou sentindo falta aqui é a Jade, o resto assim, maneiro se estivesse, mas...”, disse o surfista.

“Independente de onde ela está, ela está olhando, vendo a festa”, disse Eslovênia.

Scooby continuou “As pessoas do meu Top10, só a Jade não está”.

Gustavo, então, fez aposta: “Ela está ali no quartinho, ali do lado”, acreditando que Jade participou de um paredão falso - o que, sabemos, não ocorreu.

”Independente de onde ela esteja, ela está olhando”, finalizou Eslo.

Assista à conversa:

Em outro momento, ainda na festa, o surfista de aproximou de Vyni e Linn da Quebrada e perguntou: “Tem alguma música de amor? Não, né? De assim, carinho? Vai tocar uma música de amor, carinho? É muita ‘sofrência’, né?”.

Soooby continuou: “Eu estou sentimental, é muita ‘sofrência’”.

Vai rolar ‘pegadinha’

Vai rolar “pegadinha” com os participantes do “BBB 22″ logo mais. Por meio de suas redes sociais, Boninho anunciou a entrada de um dummy na casa nesta tarde para confundir a galera.

Isso porque os brothers cogitam que a eliminação de Jade ocorreu em um paredão falso e que, hoje, a ex-sister pode retornar. Nada disso! A influenciadora saiu de uma vez por todas do programa, como o público já sabe. Mas, dentro do reality show, a dúvida ainda paira.

“O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a galera adorou. Amanhã 13h, um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada. Mas acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados!”, anunciou Boninho ontem em seu Instagram.

A entrada inesperada de um dummy na casa vai aumentar a suspeita dos jogadores sobre um possível retorno de Jade. Porém, com um envelope em mãos, o dummy vai apenas fazer um anúncio de rotina aos brothers.

Boninho mandou o recado de Paris, na França, onde está com a esposa, Ana Furtado.