‘BBB 22′: Produção pede que Lucas devolva produtos ‘roubados’ da despensa

Produção exige que Lucas devolva produtos 'roubados' no 'BBB 22' Reprodução

Lucas passou uma leve vergonha na última quarta-feira (9). Antes da festa do líder do “BBB 22″, o Big Boss deixou um recado para os participantes que pegaram produtos e colocaram nas malas para levar embora após o reality show. O “Barão da Roubadinha” vinha colecionando vários dos itens, como protetores solares, escovas de dente e vidros de shampoo. Não teve jeito: precisou devolver tudo.

A produção do programa ressaltou que os produtos são para uso apenas dentro da casa, e não fora dela. O aviso veio enquanto o estudante de Medicina conversava com Jessilane e Natália no quarto Grunge.

“Atenção, todos! Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem São presentes pra vocês. Os produtos oferecidos nas despensas na casa são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos às prateleiras imediatamente”, anunciou.

‘É contrabando?”

A quantidade de itens de Lucas surpreendeu os outros participantes do reality show, que se divertiram com a cena. “É contrabando?”, brincou Natália. “Meu Deus, Lucas, você vai abrir uma farmácia? O que você pensou em fazer?”, questionou Vyni. Eslovênia também brincou: “Isso virou meme na internet, com certeza”.

E a pernambucana acertou: os ‘furtos’ do amado virarem piada na edição da terça-feira (8) do “BBB 22″, no quadro “O Brasil tá vendo”.

Mesmo após devolver vários produtos para a despensa, Lucas continuou guardando algumas coisas, como vidros de perfume. Depois distribuiu para seus colegas como “presentes”. Apesar disso, a mala do capixaba continuou cheia. “Todo dia vou devolvendo um pouquinho”, avisou.

Lucas, porém, não foi o único brother que fez estoque. Douglas Silva foi outro brother que devolveu algumas coisas que tinha guardado.

Veja a reação da internet:

"Vai deixar esses produtos todos aí pra estragar, gente?" (Lucas)



É SOBRE ISSO. 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB22 pic.twitter.com/tEE1V53pYy — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 9, 2022

Lucas será um excelente médico. Imagina o quanto de amostra grátis de remédios ele vai pegar pros pacientes. #BBB22 pic.twitter.com/mK1vbT5J93 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2022

Convoco os 34 torcedores do Lucas para um protesto nas redes contra essa arbitrariedade da produção do #BBB22. Ele só tinha um sonho: pegar os produtos que ama e distribuir para amigos e familiares. A pessoa não pode nem ser comunista em paz. BARÃO LIVRE. pic.twitter.com/skIsigqCP1 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2022

