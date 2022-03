‘BBB 22′: Aliança entre Arthur e Lucas fica abalada após discussão em festa

Arthur e Lucas discutem em festa do líder no 'BBB 22' Reprodução

A aliança entre Arthur Aguiar e Lucas no “BBB 22″ parece ter sido abalada após uma discussão na festa do líder da última quarta-feira (9). Os dois acabaram entrando em conflito por conta de uma situação envolvendo Tiago Abravanel, que desistiu do jogo há alguns dias.

“Não tem a ver com ter atrito ou não, tem a ver que quando a gente sentou pra falar [sobre votos], eu falei pra você, ‘a Eslo não é minha opção, não vou votar nela e nem vou puxar ela’”, começou Arthur.

Lucas rebateu: “Mas pelo que eu entendi, a gente não teria que fazer nada para proteger o protegido. Minha aliança é com você. Se eu quisesse proteger, eu protegia você, não vou proteger o Tiago”.

“Eu sei, você não tem que ‘proteger’ ele, mas quando você verbaliza que prefere ir com ele [para o paredão], eu vou ter que ir contra você”, respondeu o ator.

“Sim, foi o que aconteceu entre você e Gustavo”, pontuou Lucas.

“Mas meu combinado com ele [Gustavo] não foi esse. Minha lista de prioridades aqui era eu em primeiro lugar, Tiago em segundo, você e P.A em terceiro. Não tinha o Gustavo, então não dá pra comparar, é outra questão”, disse o ex-Rebelde.

Lucas seguiu: “O meu combinado com você era proteger você”.

“Mas você poderia ter vindo conversar comigo. Eliezer disse que você preferia ir com o Tiago”, relembrou Arthur.

“Entre ele e Larissa, velho, eu preferi ir com ele. Tiago já foi opção de voto minha. Seria a mesma coisa de eu ficar com medo de votar nele”, disse Lucas.

Arthur ficou irritado e respondeu: “Não é medo, porr*. Foi o que a gente conversou naquele dia, de parar de ir na Laís por saber que ela é uma pessoa que o Gustavo queria proteger. Quando conversei com você, foi a mesma coisa e falei que não dava pra votar no Tiago”.

O clima foi ficando cada vez mais tenso, e a discussão seguiu.

Para Arthur, o estudante de Medicina deveria ter avisado que Tiago seria o alvo da casa. Entretanto, Lucas ressaltou que o combinado era proteger Arthur, e não seus amigos.

Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Em seguida, Arthur deixou Lucas sozinho na festa e encerrou a conversa.