Atriz de ‘Euphoria’, Chloe Cherry, diz não se arrepender de ter feito filmes pornôs

Bem antes da conquista do papel na famosa série da HBO, Chloe Cherry já fez farte de mais de 200 filmes pornôs, de acordo com o Istoé. “Eu fui uma estrela pornô por muitos anos. Trabalhei muito duro nessa indústria. A única coisa ruim em trabalhar com pornografia é a forma como as pessoas vão te tratar fora da indústria”, disse ela em entrevista que foi ao ar nesta quarta-feira (9).

Durante entrevista a podcast, Chloe Cherry contou que seu título de ‘estrela de filme pornô’ a atrapalhou muito suas relações e muitas pessoas decidiram se afastar dela. “De repente, minhas amigas do ensino médio não queriam mais ser minhas amigas porque achavam que eu ia transar com o namorado delas. Tipo, ‘eu não quero nada com o seu namorado’. Perdi muitas amigas que achavam que eu não podia andar com elas. Ou os namorados delas falavam: ‘não, você não pode sair com ela’, e elas de fato concordavam”, relatou.

Arrependimento das participações em filmes pornôs?

Deixando a indústria pornográfica, a atriz embarcou no elenco de uma das séries mais estouradas da HBO Max, ‘Euphoria’, como a personagem ‘Faye’, caindo no gosto do público. Em entrevista, ela contou ao podcast ‘Call Her Daddy’ sobre não se arrepender de suas participações nas produções de conteúdo adulto, apesar do rumo diferente no qual sua carreira está levando.

A atriz foi escalada para a série após ter realizado uma paródia de ‘Euphoria’ em formato de conteúdo adulto, consequentemente ‘viralizando’. A personagem possui menos de 10 falas durante suas aparições na segunda temporada, entretanto caiu no gosto da audiência pelo desenvolvimento das ações realizadas por Faye.

CHLOE CHERRY IS HERE!!!! WATCH the full interview. Talking Euphoria and life in porn. Gang bangs, Roman Showers, Step Sister Fetish, Only fans and more. 🚨watch now🚨 https://t.co/X1mnnhRFMn pic.twitter.com/AI0VitYR1m — Call Her Daddy (@callherdaddy) March 10, 2022

Devido ao sucesso da série e o dobro de audiência da segunda temporada em relação à primeira, ‘Euphoria’ foi renovada para uma terceira temporada e deve ser lançada entre o final de 2023 e início de 2024.