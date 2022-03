Após briga entre Luana Piovani e Maira Cardi, Rodrigo Santoro vira meme

Sobrou até para Rodrigo Santoro! O ator teve seu nome envolvido em uma discussão entre Luana Piovani e Maira Cardi sobre o “BBB 22″ e acabou até virando meme.

Nesta semana, as duas trocaram farpas nas redes sociais, e o tema “traição” entrou na jogada. Tudo começou quando, em seu perfil no Twitter, Luana comentou sobre a saída de Jade Picon do reality e cutucou Maira ao falar de Arthur Aguiar, que disputava o paredão com a famosa.

Luana criticou os fãs do programa da TV Globo ao eliminarem uma mulher no Dia Internacional das Mulheres e deixarem o ator: “Meu primeiro comentário sobre esse reality: vocês viram o que fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes”, disse.

LEIA TAMBÉM:

‘BBB 22′: Aliança entre Arthur e Lucas fica abalada após discussão em festa

Em seguida, ela falou sobre o relacionamento de Arthur e Maira: “Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz. Afinal de contas, a mulher dele ama ele. São felizes, graças a Deus. Mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês, porque pensar é bom, viu, gente? A cabeça não existe só pra gente ter cabelo bonito, não”, alfinetou a celebridade.

A menção a Rodrigo surgiu quando Luana relembrou quando terminou o namoro com o ator após ser flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel, em 2000.

Após o post viralizar, Maira Cardi não deixou barato e foi ao Instagram comentar sobre o assunto. Ela disse que a atriz não deveria comentar sobre o relacionamento das pessoas, já que ela também tem “teto de vidro”.

O barraco colocou o nome de Rodrigo Santoro nos assuntos mais comentados do Twitter. E memes não faltaram. Confira:

O Rodrigo Santoro assim vendo que reviveram seu momento corno em pleno 2022: pic.twitter.com/Pp8nU7FPEB — My ^ (@mxsrch) March 9, 2022

Gente a Luana odeia o BBB, mas tá desde o início do ano se promovendo com o programa né? Fora que meteu o chifre no Santoro, em pleno show para toda mídia ver pic.twitter.com/hmZCi9V95U — Katbetaud (@Katbetaud1) March 9, 2022

o Rodrigo Santoro vendo que tá nos trends porque a militante meteu chifre nele e foi dá pitaco no chifre dos outros pic.twitter.com/ghslyAiVFc — Millinha Mosquito ˢᶜᶜᵖ ✨🍞 (@KamillaMoreiraa) March 9, 2022