Apenas três filmes conseguiram vencer o ‘Big Five’ do Oscar; veja quais

Desde sua fundação, em 1927, apenas três filmes conquistaram o feito de levar o “Big Five” do Oscar. O que isso significa?

Esse é um apelido dado aos cinco principais prêmios da noite: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Roteiro (dividido em Adaptado e Original).

O primeiro longa a conquistar esse feito foi “Aconteceu Naquela Noite”, em 1934. Frank Capra levou a estatueta por Filme e Direção, Clark Gable e Claudette Colbert pelas atuações e Robert Riskin por Roteiro Original.

Foram precisos 41 anos para que isso acontecesse novamente. “Um Estranho no Ninho” foi o responsável por distribuir estatuetas para Michael Douglas e Saul Zaentz (Filme), Miloš Forman (Direção), Jack Nicholson (Ator), Louise Fletcher (Atriz), Laurence Hauben e Bo Goldman (Roteiro Adaptado).

O último filme a alcançar o Big Five foi “O Silêncio dos Inocentes”, em 1991. Receberam o Oscar Edward Saxon, Kenneth Utt, Ron Bozman (Filme), Jonathan Demme (Diretor), Anthony Hopkins (Ator), Jodie Foster (Atriz) e Ted Tally (Roteiro Adaptado).

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

