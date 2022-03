5 itens que são pura nostalgia e aparecem em ‘De Volta aos Quinze’

A série brasileira da Netflix “De Volta aos Quinze” trouxe um boom de nostalgia aos adolescentes dos anos 2000.

Do celular tijolão à calça de cintura baixa - que, aliás, está voltando à moda - cada episódio traz algum momento para relembrar toda a cultura da virada do milênio.

Veja cinco itens que estão presentes na série e são o puro suco da nostalgia!

Celular tijolão

Nokia ou Motorola, muita gente conheceu a facilidade de um telefone móvel através do famoso “tijolão”. Passou a ser chamado assim após o surgimento de modelos mais finos e com mais funcionalidades, em um momento pré-smartphones. Contavam com jogos clássicos, como Snake.

Quem lembra o sacrifício que era digitar um simples SMS? Um simples “te amo” se transformava em 8-33-0-2-6-666.

Computador de tubo

Se você viveu nessa época, deve lembrar também do barulho da internet discada. Mas se você não chegou a viver, pode conhecer aqui.

Pois é, não dava para se conectar à rede sem denunciar para a casa inteira. E as mesas precisavam ser espaçosas: só o monitor já ocupava um bom espaço nelas, já que as telas de LED vieram muito depois.

Calça de cintura baixa

Queridinha da Geração Z, a calça de cintura baixa também foi hit entre os Millennials na virada do século. A mudança veio após a influência da cultura rock, na voz dos emos, com suas calças justas. Mais tarde, o sertanejo universitário também ajudou a influenciar na adesão em massa, ao aderir às calças skinnys também.

Bichinho virtual

A série da Maisa e da Camila também traz um brinquedo muito popular da época: o “tamagotchi”, um antecessor ao Buddy Poke do Orkut ou o Po dos primeiros smartphones. Quantas vezes você deixou o bichinho morrer?

VHS

O antecessor do DVD - que morreu depois dos streaming - fazia com que assistir a um filme fosse um verdadeiro evento: era preciso alugar em uma locadora, rebobinar a fita e só então começar a assistir o filme desejado. E em caso de séries, era preciso paciência, pois isso envolveria várias fitas VHS, ainda mais considerado que a moda eram 22 episódios.

A trama de “De Volta aos Quinze”

Na série, Camila Queiroz e Maisa Silva interpretam a mesma personagem Anita, em fases diferentes. Maisa dá vida à personagem aos 15 anos e Camila aos 30.

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, “De Volta aos Quinze″ mostra a personagem em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento. A série tem seis episódios, de 40 minutos cada.

