‘Vikings: Valhalla’: Atriz revela ter feito teste para Star Wars

Fazer teste para as grandes franquias do setor de entretenimento não deixa de ser uma situação de alta pressão e estresse. Imagina só se sua primeira audição para atuação for para ‘Star Wars: O Despertar da Força’? E foi isso que aconteceu com Frida Gustavsson, estrela de ‘Vikings: Valhalla’.

Mesmo que sempre tenha gostado de atuar, Frida ingressou na carreira de modelo e já havia conquistado um enorme sucesso. Mas, a vontade de atuar falou mais alto e ela foi à luta. Tentou audição para o papel de Rey em ‘Star Wars: O Despertar da Força’.

A atriz diz que a tentativa ocorreu quando decidiu deixar as passarelas. “Eu ainda morava em Nova York. Eu tinha uma agente de modelos que era incrível, na IMG Models, ela sabia que eu estava saindo para tentar a carreira de atriz e acho que querendo facilitar a ponte”.

Segundo, Gustavsson ela não conseguiu o papel, mas é realmente grata que as coisas tenham acontecido dessa maneira, pois se considerava ainda verde para algo totalmente novo e de grande responsabilidade. “Acho que fiz um trabalho decente o suficiente, mas não estava preparada para fazer algo dessa escala e estou incrivelmente feliz por não ter conseguido”, disse a atriz de ‘Vikings: Valhalla’.

Então, sim, Gustavsson é capaz de olhar para trás na audição e apreciar o que ela tirou dela, mas e no momento? Sua primeira grande audição e ela não estava pronta para o papel. Então, qual foi a chave para ouvir “não” e ser capaz de seguir em frente?

O segredo para seguir em frente é sentir se realmente o papel era para você ou não. A atriz fala que é preciso muita perspicácia e autoconhecimento para isso:”Não é porque ‘eu não sou boa o suficiente’, ou, ‘não é porque eu não tenho valor’ ou porque ‘eu não mereço estar aqui’. Você não é adequada para tudo. Posso dizer honestamente que muitos dos projetos que participei e acabo vendo outra pessoa pegá-lo, penso: ‘Sim, ela provavelmente fará um trabalho melhor do que o meu’”.